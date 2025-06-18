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Teheran upozorio stanovnike Haife da se evakuiraju jer postoji opasnost za život, u Iranu gotovo potpuni prekid interneta

Haifa je tokom protekle sedmice bio meta iranskih napada

Napad na Teheran. Anadolija

S. S.

18.6.2025

Iran je pogođen gotovo potpunim prekidom internetske veze na nacionalnom nivou, saopćila je organizacija NetBlocks.

Inače, NetBlocks je nevladina organizacija koja nadzire funkcioniranje i upravljanje internetom.

- Podaci iz mreže pokazuju da je Iran usred gotovo potpunog nacionalnog prekida interneta. Incident je uslijedio nakon niza ranijih djelimičnih prekida i događa se usred sve većih vojnih napetosti s Izraelom nakon višednevne razmjene raketnih napada - ističe NetBlocks.

Inače, Iran je poručio stanovnicima dijela izraelskog grada Haife da se evakuiraju jer "postoji opasnost po život".

Haifa je tokom protekle sedmice bio meta iranskih napada. Izraelska vojska navodi da je većina projektila presretnuta, ali da su neka mjesta pogođena.

# IZRAEL
# IRAN
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