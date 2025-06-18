Miljan Mladenović za "Avaz": Ako SAD uđu u rat, Iran će vrlo brzo otkriti sve karte

Iako direktno učešće SAD-a u ratu između Izraela i Irana još uvijek nije potpuno izvjesno, pridruživanje američkih snaga napadima na Iran vrlo je moguće. Na osnovu trenutnog razvoja situacije, ovo je procjena istraživačkog analitičara iz Beograda Miljana Mladenovića.

- Ukoliko do toga dođe, predviđam da će Iran vrlo brzo morati da otkrije sve karte, što bi značilo vrlo vjerovatno ulazak Huta i Hezbolaha u sukob sa svojih pozicija, zatim pokušaj udara na američke vojne baze i blokada Hormuškog moreuza. Verujem da Trampova upozorenja da u svakom trenutku znaju gdje se nalazi ajatolah Hamnei nisu izmišljena i mislim da je njegova likvidacija moguća u krajnjem slučaju, ali u ovom trenutku ne vidim mogućnost za brzu promjenu političkog sistema vlasti u Iranu. Političke elite i kultura vjerske države bi svakako ostali i posle Hamneija i realnijim mi se čini nekakav građanski sukob političkih elita bliskih Iranskoj revolucionarnoj gardi i sekularnih dijelova društva, potpomognutih od strane Zapada, nego jasna tranzicija Irana ka otvorenijem društvu – kazao je Mladenović za “Avaz”.