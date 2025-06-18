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RAZGOVOR ZA "CNN"

Šef IAEA-e kontra Trampa: Nema dokaza da Iran razvija nuklearno oružje

Potvrdio je da ne postoje dokazi da Iran radi na razvoju programa nuklearnog naoružanja

Rafael Grosi. Platforma X

M. Až.

18.6.2025


U značajnoj izjavi koja proturječi tvrdnjama Izraela i američkih dužnosnika, direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grosi (Grossi), potvrdio je da ne postoje dokazi da Iran radi na razvoju programa nuklearnog naoružanja.

U razgovoru sa CNN-ovom novinarkom Kristiane Amanpur (Christiane Amanpour), Grosi je priznao ono što su ranije potvrdili i izvještaji UN-ove nuklearne agencije.

- Ono što smo izvijestili jest da nemamo nikakve dokaze o sistemskom naporu (Irana) da krene prema izradi nuklearnog oružja - izjavio je glavni direktor IAEA-e.

Ponovo je naglasio da su nalazi agencije u skladu s drugim neovisnim izvorima po tom pitanju.

Izjava predstavlja pojašnjenje stavova UN-ove nuklearne agencije nakon pojačanog nadzora i kritika zbog najnovijeg kvartalnog izvještaja o iranskim nuklearnim aktivnostima, koji je Iran odbacio kao "politički motiviran".

Iranski dužnosnici tvrde da obaveze iz nuklearnog sporazuma (JCPOA) više nisu obvezujuće jer ih druge potpisnice, posebice evropske zemlje, ne poštuju, te da Iran i dalje ispunjava svoje obveze prema Ugovoru o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i s njim povezanim sigurnosnim protokolima IAEA-e.

Važno je napomenuti da je Iran potpisnik NPT-a, dok izraelski režim odbija pristupiti tom ugovoru.

Iranske vlasti također ističu da zemlja ne teži razvoju nuklearnog oružja, u skladu s odlukom koju je izdao ajatolah Ali Hamnei.

Grossijeva najnovija izjava dolazi u trenutku kada SAD prijeti napadima na iranska nuklearna postrojenja.

# NUKLEARNO ORUŽJE
# IRAN
# IAEA
# RAFAEL GROSSI
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