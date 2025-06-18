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U POSLJEDNJA 24 SATA

Izraelska vojska tvrdi da su njeni borbeni avioni napali blizu 40 ciljeva u Teheranu

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael izveo zračne napade na više lokacija širom Irana, što je navelo Teheran da uzvrati napadima

Napadi na Teheran. Anadolija

Anadolija

18.6.2025

Više od 50 izraelskih borbenih aviona napalo je blizu 40 ciljeva širom iranskog glavnog grada Teherana u protekla 24 sata, saopćila je izraelska vojska u srijedu navečer, javlja Anadolu.

- U posljednja 24 sata pokrenuli smo tri velika vala napada. Više od 50 borbenih aviona Ratnog zrakoplovstva napalo je oko 40 ciljeva širom Teherana - rekao je Efi Defrin, glasnogovornik vojske.

Vojska je također saopćila da je pogodila postrojenje za proizvodnju protivtenkovskih raketa u Iranu.

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 osobe, a stotine povrijeđeno.

S druge strane, u Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 osoba, a više od 1.300 je ranjeno.

# IZRAEL
# IRAN
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