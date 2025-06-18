Izraelska vojska tvrdi da su njeni borbeni avioni napali blizu 40 ciljeva u Teheranu

Više od 50 izraelskih borbenih aviona napalo je blizu 40 ciljeva širom iranskog glavnog grada Teherana u protekla 24 sata, saopćila je izraelska vojska u srijedu navečer, javlja Anadolu.

- U posljednja 24 sata pokrenuli smo tri velika vala napada. Više od 50 borbenih aviona Ratnog zrakoplovstva napalo je oko 40 ciljeva širom Teherana - rekao je Efi Defrin, glasnogovornik vojske.

Vojska je također saopćila da je pogodila postrojenje za proizvodnju protivtenkovskih raketa u Iranu.

Regionalne tenzije su eskalirale od petka, kada je Izrael pokrenuo zračne napade na više lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopštile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 osobe, a stotine povrijeđeno.

S druge strane, u Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 osoba, a više od 1.300 je ranjeno.