Iran: Ispalili smo balističke rakete prema Izraelu, probile su odbranu

Iran je saopćio da je ispalio balističke rakete Sejjil-2, na kruto gorivo srednjeg dometa, prema Izraelu, saopćila je Revolucionarna garda Irana (IRGC).

- Dvanaesti val operacije "Istinsko obećanje' započeo je lansiranjem superteških raketa Sejjil-2", navodi se u zvaničnom saopćenju.

Prema informacijama iranske državne televizije, rakete su ispaljene u okviru najnovijeg vala napada, a vlasti u Teheranu tvrde da su one uspješno probile izraelski odbrambeni sistem.

U međuvremenu, izraelska vojska je potvrdila da je izvela uzvratne napade, uključujući i raketiranje iranskog raketnog postrojenja.

Prema podacima koje je za CNN iznio izraelski vojni zvaničnik, od početka napada u petak, Iran je ispalio oko 400 balističkih projektila i 1000 dronova na teritoriju Izraela.

Istim izvorom navodi se da je oko 20 balističkih raketa pogodilo civilna područja, a prema trenutno dostupnim informacijama, najmanje 24 osobe su poginule od početka izraelske vojne operacije.

Sukob između dvije zemlje ušao je u novu, eskaliranu fazu, s masovnim razmjenama napada i rastućim strahom od šireg regionalnog rata.

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