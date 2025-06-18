Iran: Ispalili smo balističke rakete prema Izraelu, probile su odbranu

Iran je saopćio da je ispalio balističke rakete Sejjil-2, na kruto gorivo srednjeg dometa, prema Izraelu, saopćila je Revolucionarna garda Irana (IRGC).
NOVI ODGOVOR TEHERANA
Revolucionarna garda Irana je saopćila da su ispalili balističke rakete Sejjil-2, na kruto gorivo srednjeg dometa, prema Izraelu
Rakete Sejjil 2. Platforma X
Iran je saopćio da je ispalio balističke rakete Sejjil-2, na kruto gorivo srednjeg dometa, prema Izraelu, saopćila je Revolucionarna garda Irana (IRGC).
- Dvanaesti val operacije "Istinsko obećanje' započeo je lansiranjem superteških raketa Sejjil-2", navodi se u zvaničnom saopćenju.
Prema informacijama iranske državne televizije, rakete su ispaljene u okviru najnovijeg vala napada, a vlasti u Teheranu tvrde da su one uspješno probile izraelski odbrambeni sistem.
U međuvremenu, izraelska vojska je potvrdila da je izvela uzvratne napade, uključujući i raketiranje iranskog raketnog postrojenja.
Prema podacima koje je za CNN iznio izraelski vojni zvaničnik, od početka napada u petak, Iran je ispalio oko 400 balističkih projektila i 1000 dronova na teritoriju Izraela.
Istim izvorom navodi se da je oko 20 balističkih raketa pogodilo civilna područja, a prema trenutno dostupnim informacijama, najmanje 24 osobe su poginule od početka izraelske vojne operacije.
Sukob između dvije zemlje ušao je u novu, eskaliranu fazu, s masovnim razmjenama napada i rastućim strahom od šireg regionalnog rata.