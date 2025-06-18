Tramp poručio ajatolahu: Iranu sam dao krajnji ultimatum

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) izjavio je da je Iranu dao "krajnji ultimatum", dok administracija u Vašingtonu razmatra mogućnost vojne intervencije u toj zemlji.

Tramp je istakao da su mišljenja o vojnom angažmanu podijeljena, ali da Iran, prema njegovim riječima, ne smije posjedovati nuklearno oružje.

- Iran ne može imati nuklearno oružje. Ne gledam dugoročno, već kratkoročno. I to govorim već 20 godina - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje o eventualnom američkom učešću u još jednom dugotrajnom sukobu.

Poruka iranskom vođi

Uputio je i direktnu poruku vrhovnom vođi Irana ajatolahu Aliju Hamneiju (Ali Khamenei), koji je ranije poručio da se Iran "nikada neće predati" u sukobu s Izraelom.

- Kažem, sretno - izjavio je Tramp novinarima ispred Bijele kuće.

Na pitanje novinara da li mu je ponestalo strpljenja s Iranom, odgovorio je: "To se već dogodilo. Zato radimo ono što radimo."

Iako nije izričito potvrdio vojnu intervenciju, Tramp je napomenuo da je Iran suočen s ozbiljnim unutrašnjim problemima i da su "spremni za pregovore".

- A ja sam rekao: Zašto niste pregovarali sa mnom prije sve ove smrti i razaranja - dodao je.

Pohvale Netanjahuu

CNN navodi da je Tramp u govoru koristio zamjenicu "mi" govoreći o izraelsko-iranskom sukobu.

- Ništa nije završeno dok se ne završi. Znate, rat je veoma složen. Mnogo loših stvari može da se desi. Mnogo preokreta se pravi. Tako da ne znam. Ne bih rekao da smo ikoga pobijedili. Rekao bih da smo sigurno postigli veliki napredak - kazao je Tramp.

Potvrdio je i da svakodnevno razgovara s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Benjamin Netanyahu), o kojem je govorio pohvalno.

- Do sada je uradio dobar posao. Tretiran je veoma nepravedno. On je lider u ratno vrijeme i prolazi kroz ove gluposti, to je smiješno - zaključio je američki predsjednik.