Broj poginulih u novom ruskom napadu na Kijev porastao na 28

Zgrada u kijevskom okrugu Solomjanski direktno je pogođena i srušila se tokom najsmrtonosnijeg ruskog napada na Kijev ove godine. Vlasti su saopćile da se 23 poginulih nalazilo unutar zgrade. Preostalih petero poginulo je na drugim mjestima u gradu.

Službe za hitne situacije u srijedu su iz ruševina devetospratne stambene zgrade u Kijevu, srušene ruskom raketom, izvukle još tijela, čime se broj poginulih u najnovijem napadu na ukrajinsku prijestolnicu povećao na 28.

Radnici su koristili dizalice i bagere kako bi uklonili još ruševina s mjesta napada dok su psi tragači tražili žrtve pod ruševinama. Eksplozija je raznijela prozore i vrata i na više okolnih zgrada.

Napad u noći s ponedjeljka na utorak bio je dio šire ofanzive dok je Rusija ponovno pokušavala nadvladati ukrajinsku protivzračnu obranu. Rusija je ispalila više od 440 dronova i 32 rakete u onome što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da je jedno od najvećih bombardiranja u ratu, koji sada traje četvrtu godinu.

Rusija je pokrenula ljetnu ofanzivu na dijelovima otprilike 1.000 kilometara duge linije fronta i pojačala je napade dugometnih raketa koje su pogodile urbana stambena područja, prenosi AP.