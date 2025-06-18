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STRADALA OBITELJ

U napadu Irana poginula djevojčica iz Ukrajine: U Izraelu se liječila od leukemije

Prema riječima izraelskog predsjednika, Nastjin otac, Artem Borik, trenutno služi u ukrajinskoj vojsci i učestvuje u borbama protiv Rusije

Nastja Borik. Platforma X

M. Až.

18.6.2025

Sedmogodišnja djevojčica iz Ukrajine, koja je izbjegla u Izrael kako bi se liječila od leukemije nakon ruske invazije na njenu zemlju, poginula je u nedjelju u iranskom raketnom napadu na grad Bat Jam, južno od Tel Aviva. Vijest je objavio izraelski predsjednik Isak Hercog (Isaac Herzog) na platformi X.

Hercog je naveo da je Nastja Borik poginula zajedno s još četvero članova porodice: majkom Marijom (30), bakom Lenom (60) te rođacima Iljom (13) i Konstantinom (9). Ukrajinske vlasti su u nedjelju potvrdile da je u napadu poginulo pet državljana Ukrajine, ali nisu iznijele dodatne informacije.

"Došla je tražeći život"

Prema riječima izraelskog predsjednika, porodica je stigla u Izrael u decembru 2022. godine kako bi Nastja mogla primiti medicinski tretman.

- U početku je dobro reagovala, ali bolest se vratila, a transplantacija koštane srži nije uspjela zaustaviti agresivnu leukemiju - kazao je Hercog.

- Došla je tražeći život. Umjesto toga, ubijena je - dodao je.

Majka Marija Pješkurova redovno je dijelila objave o Nastjinom liječenju na svom Instagram profilu. Navela je da joj je leukemija dijagnosticirana u augustu 2022. godine.

- Od tog dana živim u paralelnoj stvarnosti u kojoj je jedino važno spasiti je. Disati. Ne odustati - napisala je u objavi iz aprila.

"Spasit ću svoju kćer pod svaku cijenu"

Prema njenim riječima, bolest se Nastji vratila u septembru 2024. godine, a zatim ponovo u aprilu ove godine. U svojoj posljednjoj objavi, 27. maja, napisala je: "Spasit ću svoju kćer pod svaku cijenu... Jer niko drugi se neće boriti kao ja. Jer Nastja je moj život. Ona je sve što imam. I dok dišem, vičem, molim, vjerujem, borim se."

Prema riječima izraelskog predsjednika, Nastjin otac, Artem Borik, trenutno služi u ukrajinskoj vojsci i učestvuje u borbama protiv Rusije.

# IZRAEL
# IRAN
# UKRAJINA
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