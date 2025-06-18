Američki senator: "Netanjahu nije predsjednik SAD, ako Izrael želi ratovati to je njihova stvar"

Američki senator lijeve orijentacije, Berni Sanders (Bernie Sanders), izjavio je da Izrael treba samostalno donijeti odluku o eventualnom početku rata s Iranom.

- Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) nije predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ne bi trebao određivati američku vanjsku i vojnu politiku - poručio je Sanders putem društvenih mreža.

- Ako narod Izraela podržava njegovu odluku o početku rata s Iranom, to je njihova stvar i njihov rat. Sjedinjene Američke Države ne smiju biti dio toga - dodao je.