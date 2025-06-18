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"OVO NIJE NAŠ RAT"

Američki senator: "Netanjahu nije predsjednik SAD, ako Izrael želi ratovati to je njihova stvar"

Berni Sanders kaže da Izrael mora samostalno donijeti odluku o početku rata s Iranom

Berni Sanders. AP Photo/Mariam Zuhaib

M. Až.

18.6.2025

Američki senator lijeve orijentacije, Berni Sanders (Bernie Sanders), izjavio je da Izrael treba samostalno donijeti odluku o eventualnom početku rata s Iranom.

- Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Benjamin Netanyahu) nije predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Ne bi trebao određivati američku vanjsku i vojnu politiku - poručio je Sanders putem društvenih mreža.

- Ako narod Izraela podržava njegovu odluku o početku rata s Iranom, to je njihova stvar i njihov rat. Sjedinjene Američke Države ne smiju biti dio toga - dodao je.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
# BERNIE SANDERS
# SAD
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