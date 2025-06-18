Zatvorena glavna rafinerija u Haifi nakon iranskog napada, rad moguć tek za mjesec

Ministar energetike Izraela Eli Koen (Eli Cohen) izjavio je danas da bi glavna izraelska rafinerija nafte Bazan, koja je zatvorena nakon što je pogođena iranskim balističkim projektilima, mogla djelimično biti vraćena u funkciju u roku od mjesec dana.

Koen je na konferenciji za novinare naglasio da se "ne očekuju nestašice goriva", te dodao da je druga rafinerija, smještena u južnom izraelskom gradu Ašdodu, prije zatvaranja zbog redovnog održavanja uskladištila dovoljne količine naftnih derivata za domaće potrebe.

Dodao je da za sada nije bilo potrebe za korištenjem strateških rezervi goriva.

Govoreći o gašenju dvije od tri platforme za proizvodnju plina od početka sukoba između Izraela i Irana, Koen je rekao da termoelektrane mogu koristiti i ugalj i dizel kao alternativne izvore.

Također je istakao da se u satima najveće potrošnje između 30 i 40 posto električne energije proizvodi iz obnovljivih izvora, uglavnom iz solarne energije.