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SAOPĆENJE IDF-A

Izrael: U posljednja 24 sata izvedena tri vala napada na Iran

Prema njihovim navodima, prvi val napada dogodio se tokom noći, a izraelski borbeni avioni gađali su oko 40 ciljeva u području Teherana

Eksplozije u Iranu. Platforma X

M. Až.

18.6.2025

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopćile su da je Izrael tokom posljednja 24 sata izveo tri velika vala napada na Iran.

Prema njihovim navodima, prvi val napada dogodio se tokom noći, a izraelski borbeni avioni gađali su oko 40 ciljeva u području Teherana, uključujući i postrojenje za proizvodnju centrifuga za obogaćivanje uranija.

Drugi val započeo je danas poslijepodne, a mete su bile vojne i sigurnosne lokacije – ukupno njih 20, također u okolini Teherana.

Treći val počeo je "prije kratkog vremena" i usmjeren je na zapadni dio Irana.

IDF navodi da su avioni ciljali operativce koji pokušavaju ponovo pristupiti ranije pogođenim lokacijama i ukloniti municiju s tih područja.

# IZRAEL
# IRAN
# IDF
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