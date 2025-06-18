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RAND POL

Američki senator: Tramp mora tražiti dozvolu Kongresa za napad na Iran, u suprotnom krši Ustav

Mora doći na zajedničku sjednicu Kongresa i zatražiti dozvolu, a Kongres bi morao objaviti rat Iranu, poručio je Pol

Rand Pol. AP

M. Až.

18.6.2025

Republikanski senator Rand Pol (Rand Paul) izjavio je danas za novinare agencije Reuters da, ukoliko se odluči na vojni napad, američki predsjednik Donald Tramp (Donald Trump) mora zatražiti odobrenje Kongresa za "bombardovanje Irana", jer bi u suprotnom riskirao kršenje Ustava Sjedinjenih Američkih Država.

- Recimo da predsjednik Tramp odluči da će bombardovati Iran. Mora doći na zajedničku sjednicu Kongresa i zatražiti dozvolu, a Kongres bi morao objaviti rat Iranu. To je rat Iranu - rekao je Pol.

Prema njegovim riječima, ako Tramp to ne bi učinio, prekršio bi Ustav SAD-a.

Ustav Sjedinjenih Američkih Država daje Kongresu, a ne predsjedniku, isključivo ovlaštenje da objavi rat i propisuje da svaka neprijateljska akcija mora biti eksplicitno odobrena – bilo objavom rata, bilo posebnim aktom kojim se dopušta upotreba vojne sile.

Američki zakon predviđa da su rezolucije koje se odnose na ratna ovlaštenja "privilegovane", što znači da Senat mora odmah razmotriti i glasati o tom pitanju.

Senator Pol također je upozorio da bi vojni napad na Iran mogao izazvati ozbiljnu destabilizaciju unutar te zemlje te je izrazio sumnju u sposobnost Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela da očuvaju stabilnost nakon takve akcije.

# KONGRES SAD
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
# RAND PAUL
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