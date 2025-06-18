Austrijska vlada predložila pooštravanje zakona o oružju nakon pucnjave u kojoj su stradale dvije osobe porijeklom iz BiH

Austrijska vlada predložila je u srijedu pooštravanje zakona o oružju u okviru paketa sveobuhvatnih mjera preuzetih kao odgovor na pucnjavu u školi u Gracu, kada je ubijeno 11 osoba.
U zakon o oružju uvodi se nekoliko izmjena, među kojima je najznačajnije povećanje starosne granice za kupovinu vatrenog oružja sa 21 na 25 godina, prenose austrijski mediji.
List Kronen cajtung ističe da postoji rupa u zakonu za oružje kategorije C, sačmarice i puške, koje je napadač iz Graca koristio, a koje je prethodno moglo da se kupi uz dozvolu za oružje na osnovu starosti.
Neki pravni stručnjaci kritikuju povećanje starosne granice, navodeći veliki broj profesionalaca, uključujući policajce, vojnike i pilote, koji su mlađi od 25 godina, uz tvrdnju da su detaljne provjere sposobnosti ''sasvim dovoljne'' za nošenje vatrenog oružja.
U okviru paketa mjera, vlada u Beču predložila je i proširene usluge psihološke pomoći za djecu, transparentna ograničenja i edukaciju djece i mladih o društvenim mrežama, kao i finansijsku podršku za porodice žrtava pucnjave u Gracu.
Austrijska vlada je također obećala poboljšanu razmjenu podataka između vlasti nadležnih za oružje i ustanova za mentalno zdravlje.
Podsjećamo, u Gracu su ubijene i dvije osobe porijeklom iz BiH, koje nisu bile državljani BiH.