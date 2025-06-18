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Tramp o kritikama dijela MAGA-e: Uz mene su, ne žele da Iran ima nuklearno oružje

Pristalice podsjećajuću da je Tramp u kampanji obećavao da će držati zemlju podalje od stranih sukoba

Donald Tramp. AP

S. S.

18.6.2025

Predsjednik SAD Donald Tramp komentirao je nesuglasice unutar MAGA pokreta vezano za mogućnost američkog napada na Iran.

Dio njegovih pristalica izrazio je zabrinutost zbog mogućeg uvlačenja SAD u još jedan rat na Bliskom istoku, podsjećajući da je Tramp u kampanji obećavao držati zemlju podalje od stranih sukoba.

- Moji pristalice su uz mene. Moje pristalice ne žele da Iran ima nuklearno oružje. Dobro to niko ne smatra - rekao je Tramp novinarima.

Također je naveo da mu se konzervativni komentator Taker Karlson ispričao nakon žestoke razmjene s senatorom Tedom Kruzom na temu Irana.

# DONALD TRUMP
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