Wall Street Journal: Tramp odobrio planove napada na Iran, čeka još jednu informaciju iz Teherana

Pozivajući se na tri izvora iz Bijele kuće, Wall Street Journal objavio je da je američki predsednik Donald Tramp rekao višim savjetnicima kako odobrava američke planove napada na Iran.

Davanje zelenog svetla je odgodio jer prije toga čeka informaciju iz Teherana o tome hoće li Iran odustati od svog nuklearnog programa.

Izvori su WSJ-u rekli da se američki predsjednik nada da će "prijetnja pridruživanjem izraelskim napadima na Iran natjerati Teheran da pristane na njegove zahtjeve".

Ranije je Tramp je rekao da će odluku o napadu donijeti "u posljednjoj sekundi", a prije toga je pred novinarima također bio dvosmislen:

- Možda ću to učiniti. Možda neću - rekao je.