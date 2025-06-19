Ratno vazduhoplovstvo Izraela sprovodi seriju udara u Iranu: IDF upozorio stanovnike

Izrael i Iran razmjenjuju udare sedmi dan zaredom, dok civili u žarišnim područjima trpe talase napada.

Ratno vazduhoplovstvo Izraela trenutno sprovodi "seriju udara" u Teheranu i drugim oblastima Irana, saopćile su Izraelske odbrambene snage rano jutros.

Momentalna evakuacija

Ranije je iranski Korpus islamske revolucionarne garde saopćio da su sistemi protivvazdušne odbrane aktivirani iznad Teherana. Izraelske odbrambene snage izdale su upozorenje o evakuaciji stanovnicima Araka i Kondaba u zapadnom Iranu rano ujutru.

- IDF nastavlja da djeluje u tom području, kao što je to činio posljednjih dana širom Irana, ciljajući vojnu infrastrukturu iranskog režima - navodi se u saopćenju sa farsi kanala IDF-a.

IDF je upozorio stanovnike da se "odmah evakuišu iz označenog područja u blizini gradova Arak-Kondab".

- Vaše prisustvo u ovom području dovodi vaš život u opasnost - saopćio je IDF.

Satelitski snimci

Dio označen crvenim krugom u saopćenju IDF-a podudara se sa satelitskim snimcima nuklearnog postrojenja Arak, koje se sastoji od reaktora za tešku vodu i postrojenja za proizvodnju teške vode.

Ova lokacija je zabrinula Zapad jer se teška voda (ili deuterijum oksid) može koristiti za proizvodnju plutonijuma - drugog puta do potencijalne nuklearne bombe.

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