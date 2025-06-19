Putin progovorio o sukobu: Podzemna postrojenja su netaknuta, priča o promjeni režima u Iranu okuplja narod oko vlasti

Također, prokomentarisao je i mogućnosti promjeni vlasti u Iranu, te stanje nuklearnih postrojenja. Putin je izjavio kako uvijek treba gledati da li je cilj postignut ili ne kada se nešto pokreće.

- Ako smijem, nadam se da će ovo biti najispravniji odgovor na vaše pitanje: Ja ne želim ni razgovarati o toj mogućnosti. Ne želim. Čujem sve to, ali ne želim ni razgovarati o tome – izjavio je Putin novinarima.

- Vidimo da danas u Iranu, uz svu složenost unutrašnjih političkih procesa koji se tamo odvijaju - toga smo svjesni, i mislim da nema potrebe ulaziti dublje - ipak dolazi do konsolidacije društva oko političkog rukovodstva zemlje. To se dešava gotovo uvijek i svugdje, a Iran nije izuzetak. To je prvo. Drugo, što je veoma važno – svi o tome govore, ja ću samo ponoviti ono što znamo i što čujemo sa svih strana: te podzemne fabrike, one postoje, ništa im se nije desilo. I u tom smislu, čini mi se da bi bilo ispravno da svi potraže načine da se neprijateljstva okončaju i da se pronađu rješenja kako bi sve strane u ovom sukobu postigle dogovor, kako bi se osigurali i interesi Irana, s jedne strane - u vezi s njegovim nuklearnim aktivnostima, uključujući naravno i mirnodopske aktivnosti (mislim na mirnodopsku nuklearnu energiju i miroljubivi atom u drugim oblastima) – ali i interesi Izraela s aspekta bezuslovne sigurnosti jevrejske države. To je delikatno pitanje, i naravno, treba biti veoma pažljiv, ali po mom mišljenju, u načelu, takvo rješenje se može pronaći – kazao je Putin.

Putin je također komentarisao i podršku Iranu, kazavši da su oni stalno u kontaktu sa njihovim partnerima iz Irana.

- Danas smo u kontaktu. Mislim da ćemo biti i sutra i prekosutra. Nastavljamo naše odnose. Drugo, kao što sam već rekao, naši stručnjaci rade u Bušeru. 250 ljudi i ostali poslovni putnici – ukupan broj može doseći 600. I mi ne odlazimo. Zar to nije podrška? Iran od nas nije tražio nikakvu drugu podršku – zaključio je Putin.