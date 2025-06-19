Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

BLISKI ISTOK

Putin progovorio o sukobu: Podzemna postrojenja su netaknuta, priča o promjeni režima u Iranu okuplja narod oko vlasti

Iran od nas nije tražio nikakvu drugu podršku, zaključio je Putin

Vladimir Putin. Anadolija

A. O.

19.6.2025

Ruski predsjednik Vladimir Putin oglasio se povodom sukoba Irana i Izraela, koji traje već sedmi dan.

On je medijima odgovorio na pitanje kako bi reagirao ako bi Izrael i Sjedinjene Države ubile vrhovnog iranskog vođu ajatolahu Alija Hameneija (Khameneija).

- Ako smijem, nadam se da će ovo biti najispravniji odgovor na vaše pitanje: Ja ne želim ni razgovarati o toj mogućnosti. Ne želim. Čujem sve to, ali ne želim ni razgovarati o tome – izjavio je Putin novinarima.

Također, prokomentarisao je i mogućnosti promjeni vlasti u Iranu, te stanje nuklearnih postrojenja. Putin je izjavio kako uvijek treba gledati da li je cilj postignut ili ne kada se nešto pokreće.

- Vidimo da danas u Iranu, uz svu složenost unutrašnjih političkih procesa koji se tamo odvijaju - toga smo svjesni, i mislim da nema potrebe ulaziti dublje - ipak dolazi do konsolidacije društva oko političkog rukovodstva zemlje. To se dešava gotovo uvijek i svugdje, a Iran nije izuzetak. To je prvo. Drugo, što je veoma važno – svi o tome govore, ja ću samo ponoviti ono što znamo i što čujemo sa svih strana: te podzemne fabrike, one postoje, ništa im se nije desilo. I u tom smislu, čini mi se da bi bilo ispravno da svi potraže načine da se neprijateljstva okončaju i da se pronađu rješenja kako bi sve strane u ovom sukobu postigle dogovor, kako bi se osigurali i interesi Irana, s jedne strane - u vezi s njegovim nuklearnim aktivnostima, uključujući naravno i mirnodopske aktivnosti (mislim na mirnodopsku nuklearnu energiju i miroljubivi atom u drugim oblastima) – ali i interesi Izraela s aspekta bezuslovne sigurnosti jevrejske države. To je delikatno pitanje, i naravno, treba biti veoma pažljiv, ali po mom mišljenju, u načelu, takvo rješenje se može pronaći – kazao je Putin.

Putin je također komentarisao i podršku Iranu, kazavši da su oni stalno u kontaktu sa njihovim partnerima iz Irana.

- Danas smo u kontaktu. Mislim da ćemo biti i sutra i prekosutra. Nastavljamo naše odnose. Drugo, kao što sam već rekao, naši stručnjaci rade u Bušeru. 250 ljudi i ostali poslovni putnici – ukupan broj može doseći 600. I mi ne odlazimo. Zar to nije podrška? Iran od nas nije tražio nikakvu drugu podršku – zaključio je Putin.

# IZRAEL
# IRAN
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.