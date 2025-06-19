Izraelci hakovali iransku televiziju, pustili video

Iranska državna televizija sinoć je objavila da je došlo do prekida satelitskog signala i prikazivanja neuobičajenog videa koji poziva građane da se pobune protiv vlasti.

- Ako primijetite poruke koje nisu povezane s programom dok gledate televiziju, riječ je o neprijateljskom ometanju satelitskog signala - poručila je tamošnja državna televizija.

Video, koji se ubrzo proširio društvenim mrežama, optužuje iranski režim da je "iznevjerio vlastiti narod" i poziva gledatelje da "preuzmu kontrolu nad svojom budućnošću".

Detalji o navodnom hakerskom napadu zasad nisu poznati.

U ćošku videa prikazan je simbol lava, a u montaži su korištene i slike visokih iranskih komandanata ubijenih u izraelskoj operaciji "Lav ustaje" 13. juna.

Prikazani su i kadrovi s masovnih protesta iz 2022., koji su izbili nakon smrti mlade žene u policijskom pritvoru zbog navodno nepravilno nošenog hidžaba. Glavni slogan prosvjeda, "Žena, život, sloboda", upotrijebio je nedavno i izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), koji je, poput videa, pozvao Irance da se pobune.

Bonus video: