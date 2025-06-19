Video / Iranske rakete pale na jug Izraela, oštećen klinički centar

Više lokacija u Tel Avivu, Ramat Ganu i Holonu pogođeno je sinoć uslijed raketnog napada koji je pogodio centralni dio Izraela.

Jedna raketa je izazvala štetu na kliničkom centru Soroka u Be'er Shevi, gradu na jugu Izraela.

Soroka je ključna bolnica u kojoj se liječe izraelski vojnici ranjeni u Gazi, uključujući i pripadnike IDF-a koji su povrijeđeni u jučerašnjim sukobima s Hamasom. Inače, Be'er Sheva je udaljen oko 40 kilometara od Pojasa Gaze.

Sama bolnica nije bila meta, prenosi Al Jazeera. Pogođena je susjedna zgrada. Ipak, pretrpjela je veliku štetu i medicinske ekipe pozivaju javnost da se ne približava mjestu udara. Još uvijek pregledavaju zgrade i ruševine kako bi se uvjerili da niko nije zaglavljen ispod njih.