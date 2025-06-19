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OPŠTI HAOS

Video / Iranske rakete pale na jug Izraela, oštećen klinički centar

Još uvijek pregledavaju zgrade i ruševine kako bi se uvjerili da niko nije zaglavljen ispod njih

Sve uništeno. Screenshot / Platforma X

A. O.

19.6.2025

Više lokacija u Tel Avivu, Ramat Ganu i Holonu pogođeno je sinoć uslijed raketnog napada koji je pogodio centralni dio Izraela.

Jedna raketa je izazvala štetu na kliničkom centru Soroka u Be'er Shevi, gradu na jugu Izraela.

Soroka je ključna bolnica u kojoj se liječe izraelski vojnici ranjeni u Gazi, uključujući i pripadnike IDF-a koji su povrijeđeni u jučerašnjim sukobima s Hamasom. Inače, Be'er Sheva je udaljen oko 40 kilometara od Pojasa Gaze.

Sama bolnica nije bila meta, prenosi Al Jazeera. Pogođena je susjedna zgrada. Ipak, pretrpjela je veliku štetu i medicinske ekipe pozivaju javnost da se ne približava mjestu udara. Još uvijek pregledavaju zgrade i ruševine kako bi se uvjerili da niko nije zaglavljen ispod njih.

Iz bolnice Soroka potvrđeno je da je došlo do materijalne štete.

- Imamo oštećenja na bolničkom kompleksu i veću štetu u više područja. Trenutno procjenjujemo razmjere štete i eventualne povrede. Molimo građane da u ovom trenutku ne dolaze u bolnicu - saopćeno je iz ove zdravstvene ustanove.

Prema informacijama izraelskih medija, u napadima je došlo do više direktnih pogodaka, a sirene za zračne napade oglasile su se širom zemlje, uključujući i Tel Aviv i Jerusalem, gdje su građani prijavili snažne eksplozije.

Bonus video:

# SUKOB
# IZRAEL
# IRAN
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