Putin je poručio da Rusija ne isključuje mogućnost mirovnih pregovora i da je on lično "spreman da se sastane sa svima", uključujući i Zelenskog.

Ruski predsjednik Vladimir Putin potvrdio je spremnost za sastanak sa Volodimirom Zelenskim (Volodymyr Zelensky), iako Zelenskog odbija kao legitimnog za potpisivanje bilo kakvih sporazuma.

Lider Rusije je mišljenja da Zelenski nema zakonsko ovlaštenje da potpisuje bilo kakve međunarodne dokumente.

- Nije nam važno ko vodi razgovore, čak sam spreman i za sastanak. Ali kada dođe do završne faze, potpis mora biti potpis legitimnog autoriteta - izjavio je Putin, implicirajući da smatra da ukrajinski predsjednik nije sposoban za sklapanje međunarodnih sporazuma.

Objašnjavajući svoj stav, Putin se još jednom pozvao na navodne odredbe ukrajinskog Ustava, u kojima se, kako tvrdi, navodi da su ovlaštenja Zelenskog istekla.

Putin je izjavio da je Ukrajina navodno "predsjedničko-parlamentarna republika" u kojoj "sve organe vlasti formira predsjednik", što, po njegovom mišljenju, automatski dovodi u sumnju legitimnost cijele ukrajinske vlade.