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"TO ZNAČI ESKALACIJU"

Bivši bh. diplomata Fuad Đidić za "Avaz": Uključivanje SAD-a u rat Izraela i Irana je pitanje sata

Rusija i Iran su u ratu, sada i Kina, a to su tri zemlje koje predstavljaju osovinu BRICS-a, kaže Đidić

Đidić: Eskalacija sukoba. AP / Avaz

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

19.6.2025

Rat Izraela i Irana definitivno prerasta u širi, regionalni konflikt, kazao je za „Avaz“ bivši bh. diplomata Fuad Đidić. Bivši ambasador BiH u Australiji, Kanadi, SAD, Japanu i Saudijskoj Arabiji dodaje da su SAD već, na određen način, uključene u ovaj sukob.

- Svaki sat možemo očekivati potpuno uključivanje Amerike u ovaj sukob. To znači eskalaciju, ali ne i da će SAD imati potpunu kontrolu nad svime. Njen ulazak u ovaj ratni teatar problematizira odnose s Kinom. Rusija i Iran su u ratu, sada i Kina, a to su tri zemlje koje predstavljaju osovinu BRICS-a – kaže Đidić.

Na ovakav zaključak navele su ga izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), iako i u samim SAD traju politički sukobi o pitanju američkog sudjelovanja u ratu s Iranom. Indikativnim smatra Trampovu upućenost u detalje i izjave poput one da „mi znamo gdje se nalazi iranski vjerski vođa Hamnei“.

- To će potpuno promijeniti geopolitičku mapu tog dijela svijeta i problematizirati odnose s BRICS-om i Kinom, što Americi jeste bitno. Ovo postaje regionalni rat, s tendencijama da dobije i globalne razmjere. Uključivanje Amerike Iran bi dovelo u tešku situaciju. Iran je oslabljen, usamljen, ovakav koncept obaranja iranske države ima i plan za njenu fragmentaciju, ali Iran je velika nacija i ne vjerujem da će se tako lako stvari završiti. Ne vjerujem u potpuni poraz ili smjenu režima, jer i iz iskustava Balkana znamo kako je teško smijeniti režime koji imaju vezu s religijom i crkvom. Smjena iranskog režima bit će težak proces jer on ima duboke emotivne korijene u milionima Iranaca – ističe Đidić.

Iako se očekuje da bi odgovor Irana na eventualno učešće SAD u ratu mogao biti napad na američke vojne baze na Bliskom istoku, Đidić vjerovatnijim smatra udare na najslabiju tačku.

- Najslabija tačka su naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji koja su pod kontrolom SAD-a. Iran je to već jedanput uradio 2019. kada je poslao dronove na ta postrojenja. Stvari su se riješile za tri dana. Zato je za očekivati da već oslabljen Iran reaguje na taj način. Podsjetio bih našu javnost da je ovogodišnji hadž obavljen pod zaštitom američkih raketa „Patriot“. Rakete su bile raspoređene oko Meke, jer se očekivao napad Irana ili Huta, a Saudijci su dobro obaviješteni, pripremljeni i jako dobro znaju gdje bi Iran prvo ciljao – dodaje Đidić.

# SUKOB
# RAT
# ESKALACIJA SUKOBA
# FUAD ĐIDIĆ
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