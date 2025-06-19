Bivši bh. diplomata Fuad Đidić za "Avaz": Uključivanje SAD-a u rat Izraela i Irana je pitanje sata

Rat Izraela i Irana definitivno prerasta u širi, regionalni konflikt, kazao je za „Avaz“ bivši bh. diplomata Fuad Đidić. Bivši ambasador BiH u Australiji, Kanadi, SAD, Japanu i Saudijskoj Arabiji dodaje da su SAD već, na određen način, uključene u ovaj sukob.

- Svaki sat možemo očekivati potpuno uključivanje Amerike u ovaj sukob. To znači eskalaciju, ali ne i da će SAD imati potpunu kontrolu nad svime. Njen ulazak u ovaj ratni teatar problematizira odnose s Kinom. Rusija i Iran su u ratu, sada i Kina, a to su tri zemlje koje predstavljaju osovinu BRICS-a – kaže Đidić.

Na ovakav zaključak navele su ga izjave američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), iako i u samim SAD traju politički sukobi o pitanju američkog sudjelovanja u ratu s Iranom. Indikativnim smatra Trampovu upućenost u detalje i izjave poput one da „mi znamo gdje se nalazi iranski vjerski vođa Hamnei“.

- To će potpuno promijeniti geopolitičku mapu tog dijela svijeta i problematizirati odnose s BRICS-om i Kinom, što Americi jeste bitno. Ovo postaje regionalni rat, s tendencijama da dobije i globalne razmjere. Uključivanje Amerike Iran bi dovelo u tešku situaciju. Iran je oslabljen, usamljen, ovakav koncept obaranja iranske države ima i plan za njenu fragmentaciju, ali Iran je velika nacija i ne vjerujem da će se tako lako stvari završiti. Ne vjerujem u potpuni poraz ili smjenu režima, jer i iz iskustava Balkana znamo kako je teško smijeniti režime koji imaju vezu s religijom i crkvom. Smjena iranskog režima bit će težak proces jer on ima duboke emotivne korijene u milionima Iranaca – ističe Đidić.