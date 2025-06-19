Ovo je razlog što Tramp nije rekao "odmah napadnite Iran": Ako dobije potvrdu, nema povratka?

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) još uvijek nije donio konačnu odluku o uključenju SAD u sukob između Irana i Izraela, koji traje već sedmi dan.

Kako prenosi Axios, razlog njegove neodlučnosti je, jer nije siguran da li će postići ono što tvrdi da je njegov cilj, odnosno uništenje iranskog nuklearnog programa.

Tramp već nekoliko dana od svojih saradnika traži garancije da će američke GBU-57 bombe, odnosno "razbijači bunkera", moći da unište iranske nuklearne kapacitete koji se nalaze ispod zemlje.

Osim toga, Tramp želi biti siguran i da korištenje ovog oružja neće "uvući Ameriku u još jedan vječni rat", te da će na taj način uspjeti da uništi iranski nuklearni program.

- Jasno je da smo spremni da napadnemo Iran. Još uvijek nismo uvjereni da smo neophodni. I želimo biti nepotrebni, ali mislim da predsjednik još nije uvjeren da nas treba – izjavio je jedan američki zvaničnik.