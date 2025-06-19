Ovo je razlog što Tramp nije rekao "odmah napadnite Iran": Ako dobije potvrdu, nema povratka?

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) još uvijek nije donio konačnu odluku o uključenju SAD u sukob između Irana i Izraela, koji traje već sedmi dan.
Kako prenosi Axios, razlog njegove neodlučnosti je, jer nije siguran da li će postići ono što tvrdi da je njegov cilj, odnosno uništenje iranskog nuklearnog programa.
Tramp već nekoliko dana od svojih saradnika traži garancije da će američke GBU-57 bombe, odnosno "razbijači bunkera", moći da unište iranske nuklearne kapacitete koji se nalaze ispod zemlje.
Osim toga, Tramp želi biti siguran i da korištenje ovog oružja neće "uvući Ameriku u još jedan vječni rat", te da će na taj način uspjeti da uništi iranski nuklearni program.
- Jasno je da smo spremni da napadnemo Iran. Još uvijek nismo uvjereni da smo neophodni. I želimo biti nepotrebni, ali mislim da predsjednik još nije uvjeren da nas treba – izjavio je jedan američki zvaničnik.
Ukoliko Tramp uđe u rat, gotovo sigurno bi to bilo kako bi uništio postrojenje za obogaćivanje uranijuma Fordow, koje je izgrađeno unutar planine južno od Teherana.
Izrael nema bombe razarače bunkera potrebne da ih uništi iz zraka, niti ima bombardere tipa B-2 koji ih mogu nositi. SAD imaju oboje unutar dometa leta do Irana.
- Mi smo jedini koji imaju sposobnost da to izvedu, ali to ne znači da ću to i uraditi. Svi su me pitali o tome, ali još nisam donio odluku – poručio je Tramp u srijedu kada su ga pitali smatra li da je neophodno uništiti Fordow.
Tramp je konkretno pitao svoje vojne savjetnike da li bi GBU-57 mogao uništiti Fordow, rekao je jedan američki zvaničnik. Zvaničnici Pentagona su rekli Trampu da su uvjereni da bi mogao, prema riječima tog zvaničnika. Ali nije jasno da li je Trump bio potpuno uvjeren.
Ovo oružje nikada nije korišteno u borbi, iako je prošlo kroz nekoliko testiranja tokom razvoja, kažu sadašnji i bivši američki zvaničnici.
- Razarač bunkera će uspjeti. Nije problem u sposobnostima. Mi imamo sposobnosti. Ali postoji čitav plan za mogući napad. Nije to samo baciti bombu i proglasiti pobjedu - rekao je drugi visoki američki zvaničnik.