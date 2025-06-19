Video / U napadu na Tel Aviv iz Irana ispaljeno 25 raketa, a odbranu probilo čak osam

Tokom posljednjeg napada na Be'er Sheva probijena je izraelska protivbalistička odbrana, u čemu je ispaljeno 25 balističkih raketa od čega je 17 presretnuto izraelskim presretačima.

Trećina raketa koje su ispaljene probile su izraelsku protivbalističku odbranu pogađajući nekoliko objekata od kojih je jedan u neposrednoj blizini vojne bolnice Soroka.

Manji broj raketa uključuje nova taktika iranskih napada. Cilj je nekoliko objekata u gradovima.