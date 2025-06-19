Video / U napadu na Tel Aviv iz Irana ispaljeno 25 raketa, a odbranu probilo čak osam

Tokom posljednjeg napada na Be'er Sheva probijena je izraelska protivbalistička odbrana, u čemu je ispaljeno 25 balističkih raketa od čega je 17 presretnuto izraelskim presretačima.
Trećina raketa koje su ispaljene probile su izraelsku protivbalističku odbranu pogađajući nekoliko objekata od kojih je jedan u neposrednoj blizini vojne bolnice Soroka.
Manji broj raketa uključuje nova taktika iranskih napada. Cilj je nekoliko objekata u gradovima.
Stanovnici izraelskih gradova sve češće krše naredbe o zabrani snimanja raketnih napada iz Irana pri čemu ovakvim snimkama Izraelci otkrivaju položaje lansera kojim izraelska vojska ruši balističke rakete iz Irana.
Sudeći prema posljednjih nekoliko valova napada, Iran pokušava ciljanim napadima na gradove u centralnom dijelu Izraela vršiti pritisak na izraelsko rukovodstvo.
Sa druge strane, lansiranje manjeg broja balističkih raketa pripisuje se i strategiji Irana da racionalizira broj ispaljenih raketa jer su upravo balističke rakete osnova iranske strategije odvraćanja.