Pogođen centralni dio Izraela: Dijelovi Tel Aviva neprepoznatljivi nakon posljednjeg napada Irana

Velika materijalna šteta nastala je u centralnom dijelu Izraela nakon novog napada Irana, a ima i ranjenih osoba.

Sudeći prema fotografijama, grad Ramat Gan, nedaleko od Tel Aviva je razoren. Zabilježena su četiri direktna udara - tri u Gush Dan području, koje obuhvata širu regiju Tel Aviva, izvještaj je to medija iz Izraela.

Najteže pogođena mjesta bilježe ozbiljna oštećenja na infrastrukturi, a jedna zgrada u gradu Holon potpuno se srušila.