Pogođen centralni dio Izraela: Dijelovi Tel Aviva neprepoznatljivi nakon posljednjeg napada Irana

Velika materijalna šteta nastala je u centralnom dijelu Izraela nakon novog napada Irana, a ima i ranjenih osoba.
Sudeći prema fotografijama, grad Ramat Gan, nedaleko od Tel Aviva je razoren. Zabilježena su četiri direktna udara - tri u Gush Dan području, koje obuhvata širu regiju Tel Aviva, izvještaj je to medija iz Izraela.
Najteže pogođena mjesta bilježe ozbiljna oštećenja na infrastrukturi, a jedna zgrada u gradu Holon potpuno se srušila.
Vlasti su potvrdile da je najmanje 20 osoba povrijeđeno u napadu na Ramat Gan. Hitne službe su na terenu, a operacije potrage i spašavanja još uvijek traju.
Ovi udari dodatno otvaraju pitanje efikasnosti izraelskog sistema protivzračne odbrane, koji očigledno nije uspio presresti sve projektile.
Američki mediji su posljednjih dana izvijestili Izrael intenzivno troši zalihe proturaketnih projektila te da se može braniti još 10-ak dana bez američke intervencije.
Snimci ruševina i oštećenih zgrada jasno svjedoče o ozbiljnosti situacije i predstavljaju jedan od najtežih napada na centralni Izrael do sada.