Putin savjetuje Ukrajini da pristane na ruske uslove koji su nemogući: "U suprotnom, situacija će se pogoršati"

Ruski predsjednik Vladimir Putin savjetovao je Ukrajini da ne odgađa mirovne pregovore o rješavanju rata i, u suštini, pozvao Kijev da pristane na ruske uslove koje je iznio tokom pregovora u Istanbulu.

Putin je izjavio da je Rusija spremna pregovarati "u skladu s istanbulskim principima", a također je dodao da će se za ukrajinsku stranu "situacija pogoršati" ako ne pregovara.

Osim toga, Putin je dodao da je Rusija spremna nastaviti mirovne pregovore s Ukrajinom u Istanbulu nakon 22. juna, kao i da je spreman razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, ali smatra da on nije legitiman da bilo šta potpiše.

Prethodni pregovori su održani 2. juna u Istanbulu, a Rusi su ponovili svoje nemoguće zahtjeve koji se odnose na predaju regija Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson Rusiji te proglašavanje ruskog službenim jezikom u Ukrajini. Zatražili su da Ukrajina ostane vojno neutralna, odnosno, da ne smije postati članica NATO-a, kao i da se održe izbori za predsjednika Ukrajine s obzirom na to da Putin ne priznaje Zelenskog.

Ono što su pak uspjeli dogovoriti u sat vremena razgovora bila je razmjena zarobljenika, kao i razmjena tijela poginulih vojnika.