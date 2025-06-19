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RASTU TENZIJE

Tramp na dvije stolice: Dok rastu prijetnje o uključenje u rat, od izaslanika za Bliski istok traži pregovore

Pregovore je zaustavio izraelski napad na Iran, koji je pokrenut krajem prethodne sedmice

Donald Trump. Pool / AP

Dž. R.

19.6.2025

Američki mediji izvještavaju da je predsjednik SAD-a, Donald Tramp (Trump) sve bliži pridruživanju napadu na Iran, međutim, u isto vrijeme od izaslanika za Bliski istok Stiva Vitkofa (Steve Witkoff) traži nastavak pregovora s ovom zemljom.

Prisiljavanje Teherana

Prema pisanju Axiosa, bez obzira na Trampov stav prema napadu na Iran, koji se očekuje u narednih nekoliko dana, Vitkof je u kontaktu s ministrom vanjskih poslova Irana Abasom Aragčijem (Abbas Araghchi).

Američki mediji pišu kako bi Vitkof trebao osigurati novi početak pregovora o iranskom nuklearnom programu, a da su Trampove prijetnje "taktika" za prisiljavanje Teherana da dođe za pregovarački stol.

Ipak, vrijedi istaći da su Iran i SAD imali pet rundi pregovora te da su već počeli s kreiranjem dokumenta koji bi zamijenio prijašnji sporazum, potpisan 2015. godine, a iz kojeg se povukao Tramp u svom prvom mandatu.

Pregovore je zaustavio izraelski napad na Iran, koji je pokrenut krajem prethodne sedmice. U odgovoru na ovaj napad, Iran je otkazao šestu rundu pregovora, koja se trebala održati prethodni vikend.

Promjena režima

Podsjetimo, Izrael je pokrenuo napad na Iran, rekavši kako je cilj "uništiti nuklearni program" ove zemlje, mada je premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) naknadno rekao da bi dodatni cilj mogao biti i promjena režima.

S druge strane, Iran je odgovorio napadima na vojne objekte širom Izraela. U sukobu je dosada ubijeno najmanje 260 iranskih civila, te najmanje 12 Izraelaca.

# BLISKI ISTOK
# TEHERAN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
# DONALD TRUMP
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