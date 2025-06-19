Upozorenje grčkog premijera: Samo Amerika može smiriti tenzije između Izraela i Irana

Samo Sjedinjene Američke Države imaju dovoljno uticaja da uključe Izrael i Iran u pregovore dok dvije zemlje nastavljaju razmjenjivati zračne napade, izjavio je u srijedu grčki premijer Kirjakos Micotakis (Kyriakos Mitsotakis).

- Evropa sama po sebi nema potreban uticaj da dovede strane za pregovarački sto. Samo Sjedinjene Države to mogu. Zato mislim da je na predsjedniku SAD-a da odluči kojim putem će krenuti - rekao je Micotakis u intervjuu na marginama energetske konferencije u Atini.

Ministri vanjskih poslova Njemačke, Francuske i Velike Britanije planiraju održati nuklearne razgovore s iranskim kolegom u petak u Ženevi, rekao je za Reuters diplomatski izvor iz Njemačke.

- Svi smo veoma zabrinuti zbog bilo kojeg faktora koji bi mogao pogurati inflaciju naviše i ozbiljno poremetiti energetska tržišta - kazao je Micotakis.

Dodao je da je Grčka također veoma zabrinuta za sigurnost oko 180 brodova pod grčkom zastavom ili u vlasništvu grčkih kompanija koji plove širom regije Persijskog zaliva, nakon što je Izrael prošle sedmice napao Iran.

Grčki brodovlasnici kontrolišu najveću svjetsku flotu tankera za naftu. Komercijalnim brodovima savjetuju pomorske agencije da izbjegavaju iranske vode u blizini Hormuškog moreuza, rekli su u srijedu izvori iz brodarske industrije.

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