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LINIJA ODBRANE

Izraelci počeli koristiti i "Željeznu kupolu" zbog manjka presretača balističkih raketa

Broj lansera po bateriji može varirati ovisno o operativnim potrebama i konfiguraciji terena

Namjena sistema Željezna kupola nije borba protiv balističkih raketa srednjeg ili kratkog dometa. Platforma X

A. O.

19.6.2025

Zbog manjka raketa Arrow 2 i 3 počeo se koristiti za tu namjenu, sistem Iron dome poznatiji kao "Željezna kupola" iako nije namijenjen za borbu protiv balističkih raketa.

Vojska Izraela je počela upotrebljavati i sistem "Željezna kupola", kao dodatna potvrda pisanja američkih medija o manjku raketa kojim se presreću iranske rakete.

Primarne prijetnje

Inače, namjena sistema "Željezna kupola" nije borba protiv balističkih raketa srednjeg ili kratkog dometa, prije svega zbog ograničene visine i dometa djelovanja. Ovaj sistem je kreiran primarno za zaštitu izraelskih gradova od napada iz Pojasa Gaze, Zapadne Obale i južnog dijela Libana.

Primarne prijetnje na koje „Željezna kupola“ odgovara su artiljerijske granate, bespilotne letjelice i rakete malog dometa koje se ispaljuju iz višecijevnih bacača raketa.

Raketa Tamir može gađati ciljeve na visinama do 10 i udaljenostima do 70 kilometara, iako je sistem u stalnom razvoju kako bi mu se poboljšale sposobnosti. Pojedinačno raketa Tamir prema podacima Missile Defense Advocacy Alliance košta. 100.000 američkih dolara.

Nekoliko lansera

Prema američkoj organizaciji Missile Defense Advocacy Alliance Izrael ima najmanje 10 baterija Željezne kupole. Jedna baterija sistema Željezna kupola sastoji se od radara, komandantnog centra i najčešće tri do četiri lansera.

Svaki lanser nosi do 20 presretačkih raketa Tamir, što znači da jedna baterija može imati ukupno do 80 raketa spremnih za lansiranje. Broj lansera po bateriji može varirati ovisno o operativnim potrebama i konfiguraciji terena.

# IZRAEL
# IRAN
# RAKETA
# ŽELJEZNA KUPOLA
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