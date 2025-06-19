Najnoviji napad na nuklearni program: Izrael gađao iranski reaktor u Araku

Izrael je izveo napade na iranski reaktor u Araku, što je njihov najnoviji napad na nuklearni program. Iranska državna televizija je saopštila da "nema nikakve opasnosti od zračenja" i da je objekat evakuiran prije napada.

Napadi su se dogodili dan nakon što je iranski vrhovni vođa odbacio pozive SAD na predaju i upozorio da bi svako vojno učešće Amerikanaca prouzrokovalo "nepopravljivu štetu za njih".

Podsjećamo, iranska raketa pogodila je glavnu bolnicu na jugu Izraela rano u četvrtak, ranivši ljude i uzrokujući "veliku štetu", ali nije bilo ozbiljnih povreda, saopštila je medicinska ustanova. Izraelski mediji emitovali su snimke razbijenih prozora i gustog crnog dima.

Druge rakete pogodile su visoku stambenu zgradu u Tel Avivu i druga mjesta u centralnom Izraelu. Najmanje 40 ljudi je ranjeno, prema izraelskoj spasilačkoj službi Magen David Adom.