Kina poziva na hitan prekid vatre: Ovo se posebno odnosi na Izrael

Sve strane na Bliskom istoku, a pogotovo Izrael, Kina je danas pozvala na prekid borbe.

Izjava je uslijedila u trenutku dok traje razmjena vatre između Irana i Izraela, a predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) razmatra moguće uključivanje SAD-a u sukob.

Portparol ministarstva vanjskih poslova Kine Guo Jiakun se oglasio.

- Kina snažno poziva sve strane uključene u sukob, posebno Izrael, da stave interese naroda regije na prvo mjesto, odmah obustave vatru i prekinu sukobe – rekao je on.

Dodao je i da Peking se protivi svakom činu koji narušava suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet drugih država, kao i upotrebi ili prijetnji silom u međunarodnim odnosima.