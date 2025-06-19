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OGLASIO SE PORTPAROL

Kina poziva na hitan prekid vatre: Ovo se posebno odnosi na Izrael

Kina snažno poziva sve strane uključene u sukob, posebno Izrael, da stave interese naroda regije na prvo mjesto, kazao je Guo Jiakun

Razmjena vatre između Irana i Izraela. IDF

A. O.

19.6.2025

Sve strane na Bliskom istoku, a pogotovo Izrael, Kina je danas pozvala na prekid borbe.

Izjava je uslijedila u trenutku dok traje razmjena vatre između Irana i Izraela, a predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) razmatra moguće uključivanje SAD-a u sukob.

Portparol ministarstva vanjskih poslova Kine Guo Jiakun se oglasio.

- Kina snažno poziva sve strane uključene u sukob, posebno Izrael, da stave interese naroda regije na prvo mjesto, odmah obustave vatru i prekinu sukobe – rekao je on.

Dodao je i da Peking se protivi svakom činu koji narušava suverenitet, sigurnost i teritorijalni integritet drugih država, kao i upotrebi ili prijetnji silom u međunarodnim odnosima.

# KINA
# BLISKI ISTOK
# IZRAEL
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