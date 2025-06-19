Iranski ministar se sastaje u Ženevi s diplomatama iz Francuske, Velike Britanije i Njemačke

Abas Aragči (Abbas Aragchi) iranski ministar vanjskih poslova potvrdio je danas da će se sutra u Ženevi sastati s kolegama iz Velike Britanije, Francuske i Njemačke te šeficom diplomacije EU-a, objavili su danas iranski državni mediji.

Rekao je da je sastanak sazvan na zahtjev evropskih država, Francuske, Njemačke i Velike Britanije.

- Sastat ćemo se s evropskim izaslanstvom sutra u Ženevi - rekao je ministar, po saopćenju koje je prenijela iranska agencija Irna.

Sastanak je najavio njemački diplomatski izvor.

On je jučer kazao da će se evropski ministri prvo sastati sa šeficom evropske diplomatije Kajom Kallas u njemačkom stalnom predstavništvu u Ženevi nakon čega će održati zajednički sastanak s iranskim kolegom.

Cilj sastanka, koji se održava u koordinaciji sa SAD-om, uvjeriti je iransku stranu da čvrsto zagarantuje da će se svojim nuklearnim programom koristiti isključivo u civilnu svrhu, dodao je taj izvor.