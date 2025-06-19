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KOD RAKETIRANE BOLNICE

Netanjahu: Iranci su zavlačili Trampa, a to se ne radi

Netanjahu je rekao da je to odluka isključivo predsjednika Trampa, ali je dodao da SAD već sada mnogo pomaže

Benjamin Netanjahu. AP

S. S.

19.6.2025

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se novinarima u Ber Ševi, ispred bolnice koju je pogodio iranski projektil. On je istakao povjerenje u američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Predsjednik Tramp će učiniti ono što je najbolje za Ameriku. Vjerujem njegovom prosudbi – on je izvanredan prijatelj, izvanredan svjetski vođa, izvanredan prijatelj Izraela i židovskog naroda - rekao je Netanjahu.

Dodao je da ono što moraju čini, to i čine.

- Posvećeni smo uništenju prijetnje nuklearnog uništenja koja visi nad Izraelom - rekao je.

Istaknuo je i važnost američko-izraelske suradnje: "Moram reći da je partnerstvo sa SAD, partnerstvo s predsjednikom Trampom, s kojim gotovo svakodnevno razgovaram – nevjerovatno. Mislim da je njegova odlučnost, njegova čvrstoća i jasnoća kad kaže da Iran ne može imati nuklearno oružje – neupitna."

- Da bi se to ostvarilo, Iran ne smije obogaćivati uran. Tako je jednostavno - rekao je, pa dodao: "Dao im je priliku da to riješe pregovorima, a oni su ga zavlačili. A vi ne zavlačite Donalda Trampa – on zna igru."

- Mislim da smo obojica posvećeni tomu da Iran ne dođe do nuklearnog oružja. I neće - poručio je izraelski premijer.

Upitan hoće li se SAD uključiti u napade, Netanjahu je rekao da je to odluka isključivo predsjednika Trampa, ali je dodao da SAD već sada mnogo pomaže, posebno u odbrani izraelskog zračnog prostora.

Prema pisanju portala Ynet, Netanjahu je rekao: "Cijeli izraelski narod plaća cijenu. Prolazimo kroz blitz, i prolazimo kroz to na nevjerojatan način."

- Ljudi su ranjeni, obitelji su izgubile svoje najmilije. Svaki od nas plaća osobnu cijenu, a ni moja obitelj nije izuzeta – moj sin Avner po drugi je put morao otkazati vjenčanje zbog raketnih prijetnji. To je osobna cijena i za njegovu zaručnicu, a moram reći da je moja draga supruga heroina, i ona plaća osobnu cijenu - rekao je.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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