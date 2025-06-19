Netanjahu: Iranci su zavlačili Trampa, a to se ne radi

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se novinarima u Ber Ševi, ispred bolnice koju je pogodio iranski projektil. On je istakao povjerenje u američkog predsjednika Donalda Trampa.
- Predsjednik Tramp će učiniti ono što je najbolje za Ameriku. Vjerujem njegovom prosudbi – on je izvanredan prijatelj, izvanredan svjetski vođa, izvanredan prijatelj Izraela i židovskog naroda - rekao je Netanjahu.
Dodao je da ono što moraju čini, to i čine.
- Posvećeni smo uništenju prijetnje nuklearnog uništenja koja visi nad Izraelom - rekao je.
Istaknuo je i važnost američko-izraelske suradnje: "Moram reći da je partnerstvo sa SAD, partnerstvo s predsjednikom Trampom, s kojim gotovo svakodnevno razgovaram – nevjerovatno. Mislim da je njegova odlučnost, njegova čvrstoća i jasnoća kad kaže da Iran ne može imati nuklearno oružje – neupitna."
- Da bi se to ostvarilo, Iran ne smije obogaćivati uran. Tako je jednostavno - rekao je, pa dodao: "Dao im je priliku da to riješe pregovorima, a oni su ga zavlačili. A vi ne zavlačite Donalda Trampa – on zna igru."
- Mislim da smo obojica posvećeni tomu da Iran ne dođe do nuklearnog oružja. I neće - poručio je izraelski premijer.
Upitan hoće li se SAD uključiti u napade, Netanjahu je rekao da je to odluka isključivo predsjednika Trampa, ali je dodao da SAD već sada mnogo pomaže, posebno u odbrani izraelskog zračnog prostora.
Prema pisanju portala Ynet, Netanjahu je rekao: "Cijeli izraelski narod plaća cijenu. Prolazimo kroz blitz, i prolazimo kroz to na nevjerojatan način."
- Ljudi su ranjeni, obitelji su izgubile svoje najmilije. Svaki od nas plaća osobnu cijenu, a ni moja obitelj nije izuzeta – moj sin Avner po drugi je put morao otkazati vjenčanje zbog raketnih prijetnji. To je osobna cijena i za njegovu zaručnicu, a moram reći da je moja draga supruga heroina, i ona plaća osobnu cijenu - rekao je.