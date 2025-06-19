Netanjahu: Iranci su zavlačili Trampa, a to se ne radi

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu obratio se novinarima u Ber Ševi, ispred bolnice koju je pogodio iranski projektil. On je istakao povjerenje u američkog predsjednika Donalda Trampa.

- Predsjednik Tramp će učiniti ono što je najbolje za Ameriku. Vjerujem njegovom prosudbi – on je izvanredan prijatelj, izvanredan svjetski vođa, izvanredan prijatelj Izraela i židovskog naroda - rekao je Netanjahu.

Dodao je da ono što moraju čini, to i čine.

- Posvećeni smo uništenju prijetnje nuklearnog uništenja koja visi nad Izraelom - rekao je.

Istaknuo je i važnost američko-izraelske suradnje: "Moram reći da je partnerstvo sa SAD, partnerstvo s predsjednikom Trampom, s kojim gotovo svakodnevno razgovaram – nevjerovatno. Mislim da je njegova odlučnost, njegova čvrstoća i jasnoća kad kaže da Iran ne može imati nuklearno oružje – neupitna."