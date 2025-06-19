Izrael pokrenuo novi val zračnih napada u zapadnom Iranu

Izraelski ratni avioni pokrenuli su u četvrtak novi val zračnih napada u zapadnom Iranu, saopćila je vojska, javlja Anadolu.

U vojnom saopćenju navodi se da je oko 20 borbenih aviona učestvovalo u napadima na trupe i raketnu infrastrukturu.

Vojska je također saopćila da je izraelski dron pogodio kamione koji su prevozili balističke rakete dok su navodno stizali na njihova mjesta za lansiranje.

Međutim, u saopćenju nisu dati detalji o tačnoj lokaciji napada.

Neprijateljstva su počela u petak kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da su od tada u iranskim raketnim napadima poginule najmanje 24 osobe, a stotine povrijeđeno. U Iranu je u izraelskim napadima ubijeno 585 osoba, a više od 1.300 ranjeno, prema izvještajima iranskih medija.