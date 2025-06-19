Hamnei delegirao ovlaštenja: Poznato ko će voditi Iran u slučaju njegove smrti

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei prenio je značajan dio svojih ovlasti na Vrhovni savjet Revolucionarne garde (IRGC), prema informacijama izvora iz Irana, nakon što pet dana nije bio prisutan u javnosti.

Prema izvještajima, Hamnei se trenutno nalazi u podzemnom bunkeru u Lavizanu, sjeveroistočno od Teherana, gdje boravi sa porodicom, prenosi Iranintl. Američki predsjednik Donald Tramp (Trumo) potvrdio je da su Sjedinjene Države upoznate s njegovim boravištem, ali je naglasio da "trenutno nemaju namjeru da ga eliminišu".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), u intervjuu za ABC u ponedjeljak, nije isključio mogućnost napada na Hamneija, izjavivši da bi takva odluka dovela do "završetka sukoba, a ne njegove eskalacije".

- Uradit ćemo sve što je potrebno - rekao je Netanjahu, dodavši da su "sve opcije otvorene".

Prenos ovlasti na Vrhovni savjet IRGC-a može biti mjera predostrožnosti kako bi se osigurao nastavak vođenja rata u slučaju Hamneijeve eliminacije.

IRGC upravlja operacijama po naređenju vrhovnog vođe, a vojni lideri se pripremaju za daljnju eskalaciju sukoba, navodi pomenuta medijska kuća.

U isto vrijeme, građani Irana prijavljuju ozbiljne probleme u zemlji, uključujući poremećaje u bankarskom sistemu, nestašice vode i interneta, te nedostatak hrane i goriva, što dodatno otežava svakodnevni život i situaciju na terenu.