Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

IRANSKI VRHOVNI VOĐA

Hamnei delegirao ovlaštenja: Poznato ko će voditi Iran u slučaju njegove smrti

Prema izvještajima, Hamnei se trenutno nalazi u podzemnom bunkeru u Lavizanu, sjeveroistočno od Teherana, gdje boravi sa porodicom

Ali Hamnei. AP

M. Až.

19.6.2025

Iranski vrhovni vođa Ali Hamnei prenio je značajan dio svojih ovlasti na Vrhovni savjet Revolucionarne garde (IRGC), prema informacijama izvora iz Irana, nakon što pet dana nije bio prisutan u javnosti.

Prema izvještajima, Hamnei se trenutno nalazi u podzemnom bunkeru u Lavizanu, sjeveroistočno od Teherana, gdje boravi sa porodicom, prenosi Iranintl. Američki predsjednik Donald Tramp (Trumo) potvrdio je da su Sjedinjene Države upoznate s njegovim boravištem, ali je naglasio da "trenutno nemaju namjeru da ga eliminišu".

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu), u intervjuu za ABC u ponedjeljak, nije isključio mogućnost napada na Hamneija, izjavivši da bi takva odluka dovela do "završetka sukoba, a ne njegove eskalacije".

- Uradit ćemo sve što je potrebno - rekao je Netanjahu, dodavši da su "sve opcije otvorene".

Prenos ovlasti na Vrhovni savjet IRGC-a može biti mjera predostrožnosti kako bi se osigurao nastavak vođenja rata u slučaju Hamneijeve eliminacije.

IRGC upravlja operacijama po naređenju vrhovnog vođe, a vojni lideri se pripremaju za daljnju eskalaciju sukoba, navodi pomenuta medijska kuća.

U isto vrijeme, građani Irana prijavljuju ozbiljne probleme u zemlji, uključujući poremećaje u bankarskom sistemu, nestašice vode i interneta, te nedostatak hrane i goriva, što dodatno otežava svakodnevni život i situaciju na terenu.

# IZRAEL
# ALI KHAMENEI
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (35)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.