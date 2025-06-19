Putin i Si kritikovali izraelske napade u Iranu kao kršenja Povelje UN-a

Ruski predsjednik Vladimir Putin i njegov kineski kolega Si Đingping (Xi Jinping) razgovarali su u četvrtak o situaciji na Bliskom istoku, oštro osuđujući izraelske akcije kao kršenja Povelje UN-a, prema riječima pomoćnika Kremlja Jurija Ušakova.

Ušakov je novinarima rekao da su tokom telefonskog razgovora oba lidera dijelila "identične pristupe" prema regionalnom sukobu i vjeruju da se kriza ne može riješiti vojnom akcijom.

- Rusija i Kina se u potpunosti slažu da situacija na Bliskom istoku zahtijeva političko rješenje - rekao je.

Putin je također potvrdio spremnost Rusije da djeluje kao posrednik u sukobu ako bude potrebno, a dvojica lidera su se složila da nalože svojim odjeljenjima da dijele informacije i koordiniraju u narednim danima.

Razgovor se također dotakao samita G7, pri čemu su oba lidera navodno primijetila napetosti među učesnicima.

Putin i Si smatraju samit neuspješnim trenutkom za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, prema Ušakovljevim riječima.

Dvojica lidera su dodatno razmotrili bilateralne odnose Rusije i Kine i složili se da održe razgovore u punom obimu u Kini 2. septembra.