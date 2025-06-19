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OŠTRA REAKCIJA

Iran: "Zločinačka američka vlada i njen glupi predsjednik će dobiti oštar odgovor"

Jedno od ključnih iranskih tijela danas je upozorilo SAD da će svaka intervencija u korist Izraela biti suočena s "oštrim odgovorom"

Donald Tramp. Pool / AP

M. Až.

19.6.2025

Jedno od ključnih iranskih tijela danas je upozorilo Sjedinjene Američke Države da će svaka intervencija u korist njihovog saveznika Izraela biti suočena s "oštrim odgovorom", prenosi agencija France-Presse (AFP).

Vijeće čuvara, utjecajno tijelo zaduženo za nadzor zakonodavstva u Iranu, u saopćenju koje je emitirala državna televizija izjavilo je: "Zločinačka američka vlada i njen glupi predsjednik moraju znati da će, ako pogriješe i poduzmu bilo kakav potez protiv Islamske Republike Iran, dobiti oštar odgovor Islamske Republike Iran“.

Podsjećanja radi, na pitanje novinara o mogućem američkom napadu na Iran, predsjednik SAD-a Donald Tramp jučer je izjavio: "Mogu to učiniti. Mogu i ne učiniti. Mislim, niko ne zna šta ću uraditi."

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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