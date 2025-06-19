Izraelska vojska tvrdi da ih je Iran napao kasetnim bombama: Povrijeđeno 270 osoba

Bilo je to kao da je pala atomska bomba. Kao snažan potres, kaže Ašer Adiv, Izraelac koji je svjedočio iranskom udaru na Ramat Gan, nedaleko od centra Tel Aviva, piše Guardian.

Kako su izvijestili izraelski mediji, iranska raketa, navodno balistička, pogodila je podnožje jednog nebodera u ovom predgrađu Tel Aviva.

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke koje navodno prikazuju ovaj udar i druge iranske napade na Izrael tokom četvrtka.

U Ramat Ganu, predgrađu Tel Aviva, oštećene su okolne zgrade, uništen je jedan restoran, prozori su razbijeni u cijelom kvartu od snažne eksplozije.