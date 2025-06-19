Tramp se distancirao od izvještaja da je odobrio planove za napad na Iran: WSJ nema pojma šta mislim

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump se u četvrtak ljutito distancirao od izvještaja u kojem se sugerira da je već odobrio planove napada prema kojima bi se SAD pridružile izraelskim udarima na Iran.
- Wall Street Journal nema pojma šta mislim o Iranu - naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.
Nije precizirao na koje je tačno izvještaje odgovorio svojom objavom, ali je “Journal“ u srijedu izvijestio da je američki predsjednik rekao visokim zvaničnicima da je odobrio planove za napad na Iran, ali da još nije dao konačnu naredbu za njihovo provođenje.
Tramp čeka da vidi hoće li Iran odustati od svog nuklearnog programa, tvrdi ista medijska kuća, pozivajući se na anonimne osobe upoznate s tim pitanjem. Navodi se da je teheranski pogon za obogaćivanje urana Fordo, zakopan duboko ispod planine, potencijalna meta, ali da bi za napad na njega bilo potrebno najmoćnije oružje u američkom arsenalu.
Ranije u srijedu, Tramp je novinarima rekao da još nije odlučio hoće li ovlastiti vojsku da se pridruži izraelskoj tekućoj kampanji protiv Irana.
- Ni ja ne želim da se borim. Ne tražim da se borim. Ali ako je to izbor između borbe i toga da oni imaju nuklearno oružje, morate učiniti ono što morate, a možda se nećemo morati boriti - rekao je u Ovalnom kabinetu.
- Imam ideje šta da radimo. Volim donijeti konačnu odluku sekundu prije nego što dođe vrijeme za to - dodao je.
Tramp je rekao da će sljedeća sedmica biti vrlo važna dok razmišlja o svojoj odluci, rekavši da bi to moglo trajati i kraće. Journal je izvijestio da se Tramp nada da će njegove prijetnje da će se pridružiti izraelskoj kampanji prisiliti Iran da odustane od svog nuklearnog programa.
Neprijateljstva su počela u petak kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade. Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno. U Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 ljudi, a više od 1.300 je ranjeno.
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