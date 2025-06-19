Tramp se distancirao od izvještaja da je odobrio planove za napad na Iran: WSJ nema pojma šta mislim

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Trump se u četvrtak ljutito distancirao od izvještaja u kojem se sugerira da je već odobrio planove napada prema kojima bi se SAD pridružile izraelskim udarima na Iran.

- Wall Street Journal nema pojma šta mislim o Iranu - naveo je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Nije precizirao na koje je tačno izvještaje odgovorio svojom objavom, ali je “Journal“ u srijedu izvijestio da je američki predsjednik rekao visokim zvaničnicima da je odobrio planove za napad na Iran, ali da još nije dao konačnu naredbu za njihovo provođenje.

Tramp čeka da vidi hoće li Iran odustati od svog nuklearnog programa, tvrdi ista medijska kuća, pozivajući se na anonimne osobe upoznate s tim pitanjem. Navodi se da je teheranski pogon za obogaćivanje urana Fordo, zakopan duboko ispod planine, potencijalna meta, ali da bi za napad na njega bilo potrebno najmoćnije oružje u američkom arsenalu.