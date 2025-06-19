Iran negira da je gađao bolnicu Soroka na jugu Izraela

Iran je u četvrtak negirao izraelske optužbe za namjerni napad na bolnicu Soroka na jugu Izraela, javlja Anadolu.

- Naše moćne oružane snage precizno su eliminirale sjedište izraelske vojne komande, kontrole i obavještajne službe i još jednu važnu metu - naveo je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u izjavi na društvenoj mreži X.

Površinska šteta

Rekao je da je udarni val prouzrokovao površinsku štetu malom dijelu obližnje vojne bolnice i da je uglavnom evakuirao vojnu bolnicu Soroka.

- Objekat se uglavnom koristi za liječenje izraelskih vojnika uključenih u genocid u Gazi udaljenoj 40 kilometara, gdje je Izrael uništio ili oštetio 94 posto palestinskih bolnica.

Iran je u četvrtak negirao izraelske optužbe za namjerni napad na bolnicu Soroka na jugu Izraela.

- Naše moćne oružane snage precizno su eliminirale sjedište izraelske vojne komande, kontrole i obavještajne službe i još jednu vitalnu metu - rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi u izjavi na svom X računu.

Rekao je da je udarni val prouzrokovao površinsku štetu malom dijelu obližnje vojne bolnice i da je uglavnom evakuirao vojnu bolnicu Soroka.

- Objekat se uglavnom koristi za liječenje izraelskih vojnika uključenih u genocid u Gazi udaljenoj 40 kilometara, gdje je Izrael uništio ili oštetio 94% palestinskih bolnica - dodao je.

Oko 20-30 iranskih projektila ciljalo je centralne izraelske gradove u četvrtak ujutro, uključujući Tel Aviv, Ramat Gan i Holon, kao i bolnicu Soroka u južnom gradu Beersheba. Više od 270 Izraelaca je povrijeđeno u napadu, prema izraelskim vlastima. Iranska državna novinska agencija IRNA tvrdi da su projektili ciljali sjedište izraelske vojske i obavještajne službe u blizini bolnice Soroka. Vodeći iranski diplomata optužio je Izrael za započinjanje trenutnog sukoba.

- Izraelski režim, a ne Iran, je pokrenuo svo ovo krvoproliće, i izraelski ratni zločinci, a ne Iranci, ciljaju bolnice i civile - rekao je.

Poslušajte naredbe

- Stotine nevinih Iranaca hladnokrvno su ubijene otkako je Izrael prošle sedmice pokrenuo svoj ilegalni rat protiv iranskog naroda - dodao je.

Iranski ministar pozvao je Izraelce da posluša iranske naredbe za evakuaciju prije napada i da izbjegavaju blizinu vojnih i obavještajnih lokacija.

Neprijateljstva su počela u petak kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 ljudi, a više od 1.300 je ranjeno.