Tramp prolongirao rok za izvršenje zabrane TikToka do septembra

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) u četvrtak je potpisao izvršnu naredbu kojom se rok za provođenje zakona za TikTok produžava za 90 dana, do 17. septembra, što je njegovo treće odgađanje potencijalne zabrane aplikacije u kineskom vlasništvu, javlja Anadolu.

- Upravo sam potpisao izvršnu naredbu kojom se rok za zatvaranje TikToka produžava za 90 dana - rekao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Naredba nalaže Ministarstvu pravde da se suzdrži od provođenja Zakona o zaštiti Amerikanaca od aplikacija koje kontroliraju strani protivnici ili nametanja kazni subjektima zbog nepoštivanja zakona tokom perioda produženja.

Američki Kongres je 2024. godine usvojio dvostranački zakon kojim se od ByteDancea, kineske matične kompanije TikToka, zahtijeva da se odrekne svojih američkih operacija ili se suoči sa zabranom na nacionalnom nivou. Zakon je motiviran zabrinutostima za nacionalnu sigurnost da bi TikTok mogao biti primoran da dijeli osjetljive podatke američkih korisnika s Pekingom ili omogući tajne kampanje utjecaja.

Vrhovni sud je potvrdio ustavnost zakona u januaru.

Tramp je prethodno odgodio zabranu za 75 dana nakon stupanja na dužnost, a zatim je u aprilu uslijedilo još jedno produženje.

Platforma za dijeljenje video zapisa opslužuje otprilike 170 miliona američkih korisnika i nakratko je bila van mreže prije Trampove januarske inauguracije, a ponovo je uspostavljena nakon njegovog obećanja da će odgoditi sprovođenje zabrane.