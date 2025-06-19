Iran ispalio novu raketnu baražu na Izrael u jeku eskalacije

Izraelski mediji javljaju da je detektovano više od deset projektila koji su išli prema Haifi, a sirene za zračnu uzbunu oglasile su se u regiji Carmel na sjeverozapadu Izraela i na jugu okupirane sirijske Golanske visoravni.

Iran je u četvrtak lansirao novi val balističkih projektila na Izrael u jeku eskalacije napada sa obje strane, prenosi Anadolu.

Eksplozije su odjekivale na sjeveru Izraela dok je protuzračna odbrana pokušavala presresti iranske projektile.

Još uvijek nema informacija o povrijeđenim ili šteti.

Neprijateljstva su počela u petak kada je Izrael pokrenuo zračne napade na nekoliko lokacija širom Irana, uključujući vojne i nuklearne objekte, što je navelo Teheran da pokrene uzvratne napade.

Izraelske vlasti su saopćile da je od tada u iranskim raketnim napadima ubijeno najmanje 24 ljudi, a stotine povrijeđeno.

U Iranu je, prema izvještajima iranskih medija, u izraelskim napadima ubijeno 585 ljudi, a više od 1.300 je ranjeno.