Bijela kuća: Tramp će odlučiti hoće li napasti Iran u roku od dvije sedmice

Bijela kuća je saopćila da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u naredne dvije sedmice donijeti odluku o mogućem vojnom napadu na Iran.
Govoreći danas pred novinarima, glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) pozvala se na Trampovu izjavu u kojoj je naveo: "Na osnovu činjenice da postoji značajna šansa za pregovore koji bi se mogli, a i ne moraju, dogoditi s Iranom u bliskoj budućnosti, donijet ću svoju odluku hoću li ići ili ne unutar sljedeća dva tjedna.“
Levit je dodala da se "komunikacija s Iranom nastavlja".
CBS pozivajući na dobro upućene izvore navodi da je Tramp upoznat s rizicima i prednostima bombardovanja iranskog nuklearnog postrojenja Fordo, koje se nalazi duboko pod zemljom i ima važnu ulogu u nuklearnom programu.
Isti izvor navodi da je Tramp bliži tome da je napad neophodan.
- Vjeruje da nema previše izbora. Završiti posao znači uništiti Fordo - rekao je izvor za CBS.
Ranije u toku dana Donald Tramp se obračunavao s novinarima Wall Street Journala, koji su rekli da bi se pridružio napadima Izraela, no da čeka da li će Iran odustati od nuklearnog programa. On im je poručio da nemaju pojma šta on misli.