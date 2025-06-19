Bijela kuća: Tramp će odlučiti hoće li napasti Iran u roku od dvije sedmice

Bijela kuća je saopćila da će predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp (Donald Trump) u naredne dvije sedmice donijeti odluku o mogućem vojnom napadu na Iran.

Govoreći danas pred novinarima, glasnogovornica Bijele kuće Kerolajn Levit (Karoline Leavitt) pozvala se na Trampovu izjavu u kojoj je naveo: "Na osnovu činjenice da postoji značajna šansa za pregovore koji bi se mogli, a i ne moraju, dogoditi s Iranom u bliskoj budućnosti, donijet ću svoju odluku hoću li ići ili ne unutar sljedeća dva tjedna.“