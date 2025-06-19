CNN unutar uništene zgrade iranske televizije: Amerika dobila pravu sliku izraelskih meta u Iranu

Tokom obilaska unutrašnjosti, ekipa je upozorena na moguću opasnost od neeksplodiranih dijelova bombe. Među uništenim prostorijama nalazi se i televizijski studio u kojem je voditeljica u trenutku udara čitala vijesti uživo.

- Trenutno se nalazimo u glavnom predvorju zgrade IRIB-a koja je pogođena izraelskim zračnim udarom prije nekoliko dana. Šteta je ogromna. Cijeli ovaj prostor je potpuno uništen – kancelarije, oprema za emitovanje, tehnologija, sve je praktično neupotrebljivo - rekao je Plajtgen s mjesta događaja.

Novinar CNN-a Fred Plajtgen (Fred Pleitgen) izvještavao je iz razorene zgrade IRIB-a, sjedišta iranske državne televizije, koja je pretrpjela velika oštećenja u izraelskom napadu.

Snimak trenutka kada izraelski zračni udar prekida informativni program na iranskoj državnoj televiziji privukao je pažnju širom svijeta, dok se sukob između Irana i Izraela dodatno produbljuje.

- Evo ovdje je voditeljski stol. U trenutku udara ona je čitala vijesti, kada se čuo udar i studio je naglo ostao bez struje. Napustila je prostor, ali se kasnije vratila i završila informativni program. Sada je u Iranu slavljena kao heroj iranskih medija - prenosi CNN.

Znakovi razaranja vidljivi su na svakom koraku. Kancelarije su prepune izgorenih stolova, rastopljenih telefona, tastatura i monitora – svjedočanstava o snazi eksplozije. Na jednom stolu još uvijek se nalazi netaknuti obrok, uz kašiku savijenu od topline – dokaz o brzini evakuacije i iznenadnosti napada.

Napad je izazvao snažan revolt u iranskoj javnosti. Teheranske vlasti osudile su izraelski udar i najavile odgovor.

- Iranci su bijesni zbog napada na medijski objekat i smatraju ga direktnim napadom na iranski suverenitet. Vlasti poručuju da će odgovor uslijediti - izvijestio je Plajtgen iz Teherana.