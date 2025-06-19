CNN unutar uništene zgrade iranske televizije: Amerika dobila pravu sliku izraelskih meta u Iranu

Snimak trenutka kada izraelski zračni udar prekida informativni program na iranskoj državnoj televiziji privukao je pažnju širom svijeta, dok se sukob između Irana i Izraela dodatno produbljuje.
Novinar CNN-a Fred Plajtgen (Fred Pleitgen) izvještavao je iz razorene zgrade IRIB-a, sjedišta iranske državne televizije, koja je pretrpjela velika oštećenja u izraelskom napadu.
- Trenutno se nalazimo u glavnom predvorju zgrade IRIB-a koja je pogođena izraelskim zračnim udarom prije nekoliko dana. Šteta je ogromna. Cijeli ovaj prostor je potpuno uništen – kancelarije, oprema za emitovanje, tehnologija, sve je praktično neupotrebljivo - rekao je Plajtgen s mjesta događaja.
Tokom obilaska unutrašnjosti, ekipa je upozorena na moguću opasnost od neeksplodiranih dijelova bombe. Među uništenim prostorijama nalazi se i televizijski studio u kojem je voditeljica u trenutku udara čitala vijesti uživo.