Izrael: Pogriješili smo što smo objavili da smo napali iransko nuklearno postrojenje

Izraelski vojni zvaničnik izjavio je u četvrtak da je "bila greška" što je ranije tog dana vojni portparol objavio da je Izrael izveo napad na iransko nuklearno postrojenje u Bušehru, prenosi agencija Reuters.
Zvaničnik je potvrdio da je meta izraelskih napada bila nuklearna infrastruktura u Natanzu, Isfahanu i Araku, ali je, upitan konkretno o Bušehru, odgovorio da ne može ni potvrditi ni demantirati da je ta lokacija bila gađana. Upravo u Bušehru se nalazi iranski nuklearni reaktor, a tamo su angažirani i ruski stručnjaci.
Potencijalni napad na Bušehr, koji se nalazi u blizini zaljevskih arapskih država, značio bi ozbiljnu eskalaciju sukoba.
Podsjećamo, zvanična pozicija izraelskih vlasti jeste da ciljaju isključivo "nuklearna i vojna postrojenja", no u dosadašnjim operacijama smrtno je stradalo više od 230 iranskih civila.
S druge strane, u iranskim napadima kao odgovor na izraelske akcije, poginulo je 13 građana Irana.
Također, u narednim danima očekuje se i konačna odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) o tome da li će se Sjedinjene Države aktivno uključiti u napade na Iran.