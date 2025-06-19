Izrael: Pogriješili smo što smo objavili da smo napali iransko nuklearno postrojenje

Izraelski vojni zvaničnik izjavio je u četvrtak da je "bila greška" što je ranije tog dana vojni portparol objavio da je Izrael izveo napad na iransko nuklearno postrojenje u Bušehru, prenosi agencija Reuters.

Zvaničnik je potvrdio da je meta izraelskih napada bila nuklearna infrastruktura u Natanzu, Isfahanu i Araku, ali je, upitan konkretno o Bušehru, odgovorio da ne može ni potvrditi ni demantirati da je ta lokacija bila gađana. Upravo u Bušehru se nalazi iranski nuklearni reaktor, a tamo su angažirani i ruski stručnjaci.