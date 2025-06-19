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KOMPLEKS BUŠEHR

Izrael: Pogriješili smo što smo objavili da smo napali iransko nuklearno postrojenje

Potencijalni napad na Bušehr, koji se nalazi u blizini zaljevskih arapskih država, značio bi ozbiljnu eskalaciju sukoba

Bušehr. Platforma X

M. Až.

19.6.2025

Izraelski vojni zvaničnik izjavio je u četvrtak da je "bila greška" što je ranije tog dana vojni portparol objavio da je Izrael izveo napad na iransko nuklearno postrojenje u Bušehru, prenosi agencija Reuters.

Zvaničnik je potvrdio da je meta izraelskih napada bila nuklearna infrastruktura u Natanzu, Isfahanu i Araku, ali je, upitan konkretno o Bušehru, odgovorio da ne može ni potvrditi ni demantirati da je ta lokacija bila gađana. Upravo u Bušehru se nalazi iranski nuklearni reaktor, a tamo su angažirani i ruski stručnjaci.

Potencijalni napad na Bušehr, koji se nalazi u blizini zaljevskih arapskih država, značio bi ozbiljnu eskalaciju sukoba.

Podsjećamo, zvanična pozicija izraelskih vlasti jeste da ciljaju isključivo "nuklearna i vojna postrojenja", no u dosadašnjim operacijama smrtno je stradalo više od 230 iranskih civila.

S druge strane, u iranskim napadima kao odgovor na izraelske akcije, poginulo je 13 građana Irana.

Također, u narednim danima očekuje se i konačna odluka predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa (Donald Trump) o tome da li će se Sjedinjene Države aktivno uključiti u napade na Iran.

# IZRAEL
# IRAN
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