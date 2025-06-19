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OGLASILA SE POLICIJA

U Iranu uhapšeno 24 ljudi zbog špijunaže za Izrael

Uhapšene su osobe koje su pokušavale poremetiti javno mišljenje te okaljati i uništiti imidž svetog sistema Islamske Republike Iran, izjavio je Azizi

Iranska policija. AP

M. Až.

19.6.2025


Iranska policija saopćila je u četvrtak da je uhapsila 24 osobe pod optužbom za špijunažu u korist Izraela i pokušaje narušavanja ugleda Islamske Republike Iran.

Komandant policije za zapadni Teheran Kiumars Azizi oglasio se tim povodom, prenosi agencija AFP.

- Uhapšene su 24 osobe koje su špijunirale za cionističkog neprijatelja offline i online, i koje su pokušavale poremetiti javno mišljenje, te okaljati i uništiti imidž svetog sistema Islamske Republike Iran - rekao je Azizi.

Podsjećamo, Iran je jučer uveo privremena ograničenja pristupa internetu širom zemlje. Ministarstvo informacija i komunikacionih tehnologija objasnilo je ovaj potez sigurnosnim razlozima.

# IZRAEL
# IRAN
# ŠPIJUNAŽA
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