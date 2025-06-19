U Iranu uhapšeno 24 ljudi zbog špijunaže za Izrael





Iranska policija saopćila je u četvrtak da je uhapsila 24 osobe pod optužbom za špijunažu u korist Izraela i pokušaje narušavanja ugleda Islamske Republike Iran.

Komandant policije za zapadni Teheran Kiumars Azizi oglasio se tim povodom, prenosi agencija AFP.

- Uhapšene su 24 osobe koje su špijunirale za cionističkog neprijatelja offline i online, i koje su pokušavale poremetiti javno mišljenje, te okaljati i uništiti imidž svetog sistema Islamske Republike Iran - rekao je Azizi.

Podsjećamo, Iran je jučer uveo privremena ograničenja pristupa internetu širom zemlje. Ministarstvo informacija i komunikacionih tehnologija objasnilo je ovaj potez sigurnosnim razlozima.