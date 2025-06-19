Sutra kreće evakuacija bh. građana iz Irana i Izraela

Evakuacija bh. državljana iz Irana i Izraela zbog loše sigurnosne situacije u regiji počinje sutra, potvrđeno je za portal "Avaza".

Određeni broj bh. državljana već je potvrdio da su se odlučili na povratak u BiH.

Vrši se koordinacija s bh. ambasadama konzularnim predstavništvima na Bliskom istoku. Za hitne slučajeve je uspostavljen će biti dodatni kontakt broj koji će biti dostupan 24 sata.

Ovakva odluka dolazi nakon što je Predsjedništvo BiH donijelo odluku o privremenom zatvaranju ambasada u ovim državama.

Naređena je i evakuacija osoblja ambasada. Konzularne poslove preuzimaju predstavništva BiH u Turskoj (Ankara i Istanbul), Jordanu i Egiptu.