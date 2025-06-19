Hrvatski vojni analitičar: SAD će 99 posto udariti na Iran

Vojni analitičar Ivica Mandić izjavio je u Dnevniku Nove TV da je američki vojni udar na Iran vrlo vjerovatna opcija, ocijenivši da bi se mogao dogoditi uskoro i trajati najviše nekoliko dana.

- 99 posto će se dogoditi. Nikome nije poželjan Iran s nuklearnom bombom. Veliki dio posla je već napravljen u tom dijelu. Važno je istaknuti da će se oni angažirati, a angažman neće trajati duže od pet do sedam dana - rekao je Mandić, dodavši da je, između ostalog, potencijalni napad važan i zbog ličnih motiva Donalda Trampa (Donald Trump).

Govoreći o širim geopolitičkim posljedicama, Mandić je rekao: "Bliski i Srednji istok, Trampu trebaju kao mirna oaza koja će mu osloboditi sve resurse za mogući sudar s Kinom."

Na pitanje mogu li Tramp i Izrael ostvariti svoje ciljeve bez kopnene invazije, Mandić je odgovorio da je to itekako moguće: "Primjer Srbije nam pokazuje da se politički ciljevi mogu ostvariti bez kopnene invazije. To mogu učiniti zemlje koje imaju ogromne raketne snage. Dovest će vas u situaciju da će vam uništiti temelj življenja nacije."

Prema njegovom mišljenju, osim uništenja nuklearnih postrojenja, moguće je i da će s iranske političke scene nestati Iranska revolucionarna garda, što bi, smatra, značajno oslabilo režim: "Nestane li ona, režim će pasti."

Mandić je komentarisao i moguću ulogu Rusije, odnosno stav Vladimira Putina.

- Osim teorijske mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja – Rusija više nema čime pomoći Iranu. Ruku na srce, Putinu Iran bez nuklearnog oružja itekako odgovara. Nisam siguran da su uopće spremni pomoći. Izbjegavaju sudar s američkim oružanim snagama na Bliskom i Srednjem istoku. I da mogu, ne bi htjeli... - zaključio je Mandić.