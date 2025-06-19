U izraelskim napadima u Gazi ubijen 71 Palestinac

U izraelskim napadima u Pojasu Gaze u četvrtak je ubijen 71 Palestinac, uključujući nekoliko ljudi koji su pokušavali dobiti humanitarnu pomoć, rekli su medicinari, javlja Anadolu.

Medicinski izvor je rekao da je 16 ljudi ubijeno, a desetine su povrijeđene u izraelskim napadima dok su čekali hranu u blizini mjesta za distribuciju pomoći u koridoru Netzarim u centralnoj Gazi.

Izvor je rekao da je još 14 ljudi ubijeno u izraelskom napadu na kuću u blizini džamije Al-Omari u Džabaliji na sjeveru Gaze.

Napadi dronovima

Napad dronom na stanicu za punjenje mobilnih telefona u blizini šatora za raseljene ubio je još 15 Palestinaca, uključujući žene i djecu, u izbjegličkom kampu Šati, rekao je drugi izvor.

U naselju Tel al-Hava u zapadnom dijelu Gaze, pet osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskom napadu na internet distribucijski centar.

U još jednom izraelskom napadu ubijen je jedan Palestinac, a nekoliko osoba je povrijeđeno u naselju Al-Mukhabarat u sjeverozapadnom dijelu Gaze, rekli su ljekari.

Još jedan civil je ubijen u još jednom napadu na šator za punjenje mobilnih telefona u zapadnom dijelu Gaze, rekao je medicinski izvor.

Još pet Palestinaca je također ubijeno u napadu dronom na grupu ljudi u istom gradu.

Napad helikopterom

U napadu izraelskog helikoptera na stan u centralnoj Gazi ubijene su tri osobe, a nekoliko je ranjeno, prema medicinskom izvoru.

Tijela još pet Palestinaca izvučena su iz ruševina u naselju Al-Zajtun u južnom dijelu Gaze nakon izraelskog zračnog napada, rekao je izvor.

U južnom Pojasu Gaze, najmanje šest osoba je ubijeno, a 20 ranjeno kada su izraelske snage u četvrtak ujutro ciljale gomilu koja je čekala humanitarnu pomoć u blizini distributivnog centra između Kan Junisa i Rafaha, rekli su ljekari.

Prema podacima Ureda za medije Vlade Gaze, od 27. maja je u izraelskim napadima u blizini distributivnih punktova ubijeno 300 tražitelja pomoći, a 2.649 je povrijeđeno.