Evropska rabinska konferencija: EU treba stati uz Izrael protiv Irana

- Zahvaljujemo predsjednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen (Ursula von der Leyen) na njenoj jasnoj podršci i liderstvu. Reakcija Evrope danas definisat će našu sigurnost i vrijednosti za generacije koje dolaze - poručeno je iz CER-a.

Evropska rabinska konferencija (CER) oglasila se na mreži X, pozivajući Evropsku uniju i njene članice da podrže izraelske akcije protiv Irana, kojeg smatraju prijetnjom ne samo za Izrael nego i za Evropu.

Podsjećamo, Evropska rabinska konferencija bila je planirana u Sarajevu od 16. do 18. juna, ali je događaj otkazan nakon što je hotel u kojem je trebala biti održana konferencija nekoliko dana ranije povukao dozvolu za korištenje sale.

Skup nije zvanično zabranjen, uprkos pojedinim tvrdnjama, već je došlo do samoinicijativnog povlačenja organizatora, nakon što je federalni ministar rada Adnan Delić (NiP) na Facebooku javno izrazio protivljenje održavanju tog događaja.

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je da je telefonom razgovarao sa sekretarom CER-a Gadijem Gronihem (Gady Gronich).

Podršku održavanju skupa ranije je izrazio i reisul-ulema Islamske zajednice u BiH Husein ef. Kavazović, rekavši da se nada da će se konferencija ipak održati, te da bi, ukoliko mu to okolnosti dozvole, rado prisustvovao događaju i dao svoj doprinos.