Rusija i Ukrajina izvršile veliku razmjenu ratnih zarobljenika u okviru Istanbulskog sporazuma

Rusija i Ukrajina su u četvrtak izvršile razmjenu zarobljenika u skladu sa sporazumom postignutim ranije ovog mjeseca u Istanbulu, javlja Anadolu.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da je grupa njihovih vojnika vraćena sa teritorije pod kontrolom Ukrajine i da se sada nalaze u Bjelorusiji, gdje primaju medicinsku i psihološku podršku.

“Svo rusko vojno osoblje bit će prevezeno u Rusku Federaciju na liječenje i rehabilitaciju“, dodalo je ministarstvo.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da je grupa ukrajinskih vojnika vraćena kući iz zarobljeništva u Rusiji.

“Ovo su vojnici Oružanih snaga, Nacionalne garde i Državne granične službe. Većina njih je u zarobljeništvu od 2022. godine, prve godine rata“, rekao je.

Napomenuo je da su oslobođeni vojnici branili Ukrajinu u nekoliko regija, uključujući Donjeck, Zaporožje, Lugansk, Harkiv, Sumi, Černihiv i glavni grad Kijev.

“Naš cilj je osloboditi svakoga““ rekao je Zelenski, zahvaljujući posrednicima koji su omogućili razmjenu.